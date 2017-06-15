（根地咬十五日讯）根地咬市区唯一的行人天桥，由于长期受到风吹雨打，部分架构因为严重生锈而显得陈旧，经过工务局工程师检查后，认为不适合让民众使用后，为了确保人民的安全起见，县议会在多个月前便决定给予拆除。

此项工程原本定于今年初开工，但是由于根地咬市区草场从农历新年到四月份，都有各单位租用来主办各类型的活动，使到此项工程所使用的大型机械，未能进入草场进行拆除工作，而造成延误。

在承包商之日夜赶工下，旧的行人天桥已经顺利给予拆除，而目前重建新桥的工程已经接近完成。由于整个工程的结构必须要确保安全性，因此虽然大部分的工程已经完成，但是至今还未能开放让民众使用。承包商的积极表现与高超的效率，获得本区域民众的极度表扬。

由于此座行人天桥跨越市内最繁忙要道，是众多从市区前往丹南及纳巴湾等地车辆必须经过的唯一道路。所以每一天从早到晚道路上的车辆都川流不息，因此对需要过马路的民众来说，必须要加倍关注本身的安全。特别是有两间学校超过一千多位学生，每一天放学时刻都要跨过道路，对他们来说是非常危险的事宜。

自从该行人天桥于多年前建成后，对来往道路两边的民众与学生来说，都是非常方便。除了不必浪费时间等待过马路的时刻，又可以顾及本身的安全。虽然爬上天桥需要一些力气，但是这也是一项非常好的运动。

因此在旧桥拆除的那一段时日，对每天都要过马路的学生来说，非常的不方便，而且也非常危险。因此他们都希望县议会能尽早把重建好的行人天桥开放给予民众使用。

根据新天桥的设计，除了比较稳固外，走道面积也比较阔，让更多学生可以同时使用。而且天桥也设有雨盖，让民众可以免受日晒雨打之苦。无愧是县议会对民众的一项关怀表现，受到民众的嘉奖。