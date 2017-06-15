（亚庇十四日讯）国际健言社沙巴代表缔造沙巴演讲历史新纪录，在国际健言社87区域赛中，K3与K5代表囊括2冠，1亚与1季；K3代表谢瑞盛连拿2个奖，演说亚军与即席比赛的季军，可谓满载而归，也刷新其个人纪录。

国际健言社87区域参赛代表为来自砂拉越，印尼，汶莱与沙巴的精英，参赛者必须是各区，通过区赛选出的冠军代表才有资格角逐87区域决赛权，竞争激烈可见一斑，也是国际健言社华语组级别最高荣誉。

国际健言社每年二次举办区域比赛，上半年是幽默演说与评审比赛，下半年则为备稿演说与即席演说比赛。二项比赛，备稿演说与即席比赛共设6个奖杯，沙巴代表共拿了4个大奖项，是沙巴演讲历来最好的得奖纪录。

K3代表谢瑞盛来自亚庇工商健言社，亚庇工商健言社是具有百年历史的美国国际健言总社的分社，87区域K分区其中一所属会成员，以华语为媒介语，专训练演说与沟通的非盈利机构，该社于2013年成立，社员包括各行各业，共同学习，每个月于第一及第三个星期一晚上7时30分，位于亿达广场，亚庇林氏宗亲会所（面向Hong Leong Bank）的例常训练集会。该社目前拥有许多优秀的资深社员，同心协力为新社友提供各项口才技巧及提升领袖素质的培训课程。

亚庇工商健言社6月份19日（星期一）是第100期例会，特此安排一个特别的例会，邀请新科备稿冠军黎晓萍与即席冠军陈淑萍，远从山打根来主持心得分享工作坊，讲题「你若盛开，冠军自来」。当晚集会主题定为「圆圆满满端双亲」，以演说方式欢庆端午与双亲节，是你们不容错过的特别训练集会。

此集会开放满18岁的朋友参加，欢迎各界人士与友社朋友与冠军近距离交流，也欢迎来宾到来例席旁听，以便了解健言社怎么能够帮助你成长，克服对演说的恐惧与压力处理。有兴趣者，欢迎联系文教副社长林清华（0168123738）或会员副社长罗国民（0123804420）预先报名。