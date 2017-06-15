（亚庇十五日讯）喜好合唱艺术的大众朋友有耳福啦！沙巴合唱中心为配合成立一周年，将于7月8日晚上7时30分在敦马士达化大厦（沙巴基金局）演奏厅，举办《合唱力量大》演唱会。

当晚共有来自不同年龄层的合唱团，呈献出不同年代的电视及电影金曲，将令您耳目一新。

除了合唱，筹委会还特别邀请了钟宛妤小姐呈献钢琴独奏，钟宛妤小姐出生在亚庇。六岁开始学习钢琴，毕业于国立台湾艺术大学音乐系研究所、台湾中国文化大学音乐系。大学期间主修钢琴，师事蔡幸娥老师，副修声乐，师事廖纯娟老师。硕士班期间主修钢琴演奏，师事林季颖老师。后取得音乐硕士学位。

钟宛妤小姐在台湾就学期间积极参与校内外演出，她曾与文化大学华岗交响乐团共同演出贝多芬的「合唱幻想曲」（Beethoven:ChoraleFantasy）。2013年，她参与文化大学音乐系第四十八届毕业班的巡回演出，于台北芦洲功学社音乐厅以及台中中兴堂举行演出，演出节目形式丰富，如双钢琴、室内乐与十六手联弹等。

2014年，她参与亚太杯国际音乐大赛获得大专音乐系组优胜奖，比赛曲目为Debussy:Reflets dans l’eau。同年5月，在台北文水艺文中心举办个人音乐会「钟宛妤钢琴独奏会」，演出曲目包含从古典时期至二十世纪时期之钢琴作品。同时，她受邀参与由马来西亚文化创意协会举办的「马来西亚旅台艺术节」，担任表演艺术音乐会之表演嘉宾，于台北诚品松烟表演厅演出Chopin:Polonaises,Op.26。

就读研究所期间，由于对浪漫时期萧邦（F.Chopin）作品的热爱，着手研究萧邦的钢琴作品并发表硕士学位论文，主题为《萧邦具波兰舞曲特色之作品研究—以波兰舞曲，作品二十六及马厝卡舞曲，作品五十九为例》，并于台湾艺术大学音乐系音乐厅举行音乐会（Lecture recital）演奏上述作品。后来，于台湾艺术大学音乐系音乐厅举行个人音乐会「钟宛妤钢琴独奏会」，演奏长度为六十分钟，曲目范围涵盖从巴洛克时期至二十世纪作曲家之作品。

就读大学期间，学业成绩优异，为全班前三名之内，曾多次获得校内外各项奖学金，如侨委会学行优良奖学金、侨生奖学金、华冈奖学金、成绩优异研究生奖学金、研究所优秀侨生研究生奖助学金。

钟宛妤硕士毕业后选择归国发展，为发展本地钢琴艺术出一份力。现为钢琴教师。她也是当晚大合唱指定伴奏。除此之外，筹委会也非常荣幸能邀请另一位音乐界的才女–周施言小姐担任演唱会的舞台策划人。

周施言小姐，女高音，毕业于国立台北艺术大学，主修声乐副修钢琴。自小受张巧娟老师启蒙，因而爱上声乐。在台湾就读大学时声乐师事李葭仪老师，钢琴师事魏宇梅老师。留台期间受台湾著名次女高音陈佩琪老师长期培训。

毕业后周施言小姐选择回亚庇继续进修，目前于沙巴大学攻读硕士学位。有兴趣出席演唱会的合唱爱好者可联系筹委会主席黄育康：010-9313321、秘书黄世宗：016-8110092、翁月云：016-8400743，前往里卡士加一杯Cafe或和生园的仁爱堂购票，每张票券价格为20令吉。