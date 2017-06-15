（本报亚庇十五日讯）巴士冒然回转，摩托骑士闪避不及撞上当场车毁人亡。

这起死亡车祸是于周三（6月14日）晚7时40分左右，在苏拉曼路大学村路段一回转岔口发生。

肇祸巴士当时正从事发附近载了砂拉越州足球队员，前往里卡士体育馆途中，惟途中发生不幸事件，让远来做客的球员留下难以磨灭记忆。

魂断公路的摩托骑士后来被证实是现年24岁的莫哈末道菲苏莱曼，生前在实邦加国油公司上班。

亚庇警区主任贞德兰表示，警方初步调查发现，车祸肇因是巴士司机回转时，没有看清来往车辆就进入对开车道，导致从Indah Permai方向来的摩托闪避不及，撞上巴士尾端左侧，酿成惨祸。

「摩托撞上巴士后，骑士身受重伤。里卡士医院的医护人员赶到现场时，证实对方已经死亡。35岁的巴士司机和车上乘客安然无恙。」

现场调查发现，事发时天气良好，路面干燥平整，周边虽有路灯，但灯光昏暗。

贞德兰表示，骑士和司机都没有醉酒迹象，但警方还是抽取了血液样本，作进一步检验。

警方目前是援引1987年陆路交通法令第41（1）条文（疏忽驾驶，导致他人死亡），展开调查。

亚庇周边多条主道公路的回转岔口不时发生死亡车祸。

距今不到一个月前，5月23日当天下午，斗亚兰绕道靠近达曼布里华丽山一处回转岔口就发生同样的悲剧，导致一名53岁华裔摩托骑士不幸枉死公路。

官方数据显示，我国去年共有7152人死于交通意外，当中摩托骑士比例最高，共4485人，相等于总死亡人数的63%，也意味每天平均有超过10名骑士死亡，情况堪忧。