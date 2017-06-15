(本报美里15日讯)砂人联党党魁拿督沈桂贤表示，埔奕补选候选人的问题存在很大变数，即便是最后一刻，候选人亦可能易人。

他强调，埔奕选区的候选人问题变数很大，未到最后一分钟还不知道候选人是谁，因为他们(人联党)还没有决定，名单还没有呈上。

他说，即便是最后一天提呈候选人名单后，照样可以换人的，你们不要忘记。

沈桂贤今早访问美里珠巴中华公学受到媒体追问人联党在埔奕选区补选的候选人的问题上，作出上述回应。

他甚至跟媒体开玩笑说:“现在你们想当候选人还有机会，因为候选人名单还没有呈上。如果名单是6月21日交给我就是作弄我，要不然都有机会。”

砂国阵今重要会议

他说，州国阵还没有针对埔奕补选坐下来商谈，明天州国阵主席将主持一场重要会议，也有叫他们去开会，虽然还没有看到会议的流程，然而他认为会讨论很多东西，当然包括即将来临的补选。

他说，所以现在讲候选人的问题尚言之过早，不如等明天下午才来谈? “就算现在我告诉你们，可能明天名字又不一样呢?”

无论如何，他表示维持一早的说词，很早就说埔奕补选是一场非常困难的选战，也是一场意想不到的补选。每场补选都很难打，尤其这是一场突如其来的补选，们你说好打吗?