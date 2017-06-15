(本报美里15日讯)加拿逸公正党秘书曾宪爵表示﹐1963契约里属于砂拉越的权益逐渐被联邦政府所剥削﹑吞噬﹐意味着自己人(砂拉越内阁部长)不懂得如何去捍卫﹖

他指出﹐无论是领土主权、海洋法令﹑或是现今争议不断的旅游税﹐都彰显出1963年契约已经不获得联邦政府尊重和考虑范围﹐甚至巫统部长朋党都非常嚣张﹐也不怕侮辱砂拉越人的权益和尊严﹐无论是过去直到现在﹐都一样。

尤其针对旅游税实施一事﹐他代表砂拉越人民向全马喊话﹐砂拉越人民对此项事件严重表示不满﹗

因此﹐他觉得如今是时候砂拉越全体人民要集体齐心讨回过去所失去的权力﹐包括《婆罗洲邮报》曾经提出的﹐1977年到2012年修改海洋法令中﹐本来拥有150海里是属于砂主权﹐但到今天只剩下3海里﹐显示出砂拉越权益被剥夺的严重性。

他表示，最重要的是﹐大马旅游部长纳兹里表示﹐征收的旅游税将会分成3份平分给马来亚﹑砂拉越和沙巴。这是否表示天然气开采税同样分得3份﹐砂拉越可获得33.3%﹐而不是仅有的5%﹐尤其天然气是源自砂拉越的天然资源。

侵蚀砂法令半夜通过

他质疑﹐每当有关侵蚀砂拉越权益的法令提呈至国会进行辩论时都在半夜三更进行﹐而不是在正常时间﹑公平方式来辩论通过﹐包括当初的海洋法令是在什么情况下通过﹐身为砂拉越人民有权追溯历史﹐要探讨为何会失去我们的权益。其中包括砂拉越人的砂拉越组织(S4S)所强调的砂拉越人民利益﹐如何争取回来。这些﹐都是迫切需要的。

另外﹐曾宪爵表示疑惑﹐砂拉越权益日渐被侵蚀﹐是否部长没有扮演好重要角色。如果事实如此﹐那么在即将来临的选举中﹐无需将票投给这些所谓代表去国会争取砂权益的代议士。