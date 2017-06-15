(本报美里15日讯)正义让少年赔上性命。19岁少年昨晚赴约与一群朋友谈判，抵达史纳汀湖边前的巴士亭时，突然遭一帮人攻击，结果不幸枉死在他家门前。

警方现场调查迅速破案，逮捕9名嫌犯，其中5名为中学生。

这起谋杀案昨日午夜11时许，在史纳汀第二期住宅发生，导致一名肯雅族少年不幸身亡，死者其中一名友人受轻伤。

死者法特利鲁卡斯，在瓜拉峇南某工厂工作，技术人员。

友遭同学欺负

这起命案导火线是法特利的中学生朋友昨日中午12时，在学校被同学欺负并起争执。

据悉，法特利因这事已和对方谈判且已谈妥，岂知昨夜再被邀约出面谈判，而他和数名朋友在毫无防备之下赴约。

法特利和朋友抵步后，突然一群人冲出来对他们作出攻击，他和友人弃车逃命，众人追至距离他的摩托车大约200米处，当时他已受伤。

当时，大伙人分头逃命，惟法特利遭凶徒紧追不放，身负重伤的他向当地居民求助，但是没人敢出手相助。

负伤倒毙民宅前

附近居民受访时表示，他们看见法特利走路蛇行，过后坐在人家家门前，没多久后便倒下身亡。

由于凶徒手上携带武器，居民不敢救人，于是打电话向警方求助。但是等了一个小时，仍没有见到警察到来。

居民赶紧开车到附近的警亭求助，但该警亭已关门，他们再次打电话，过后警察才赶到，当时已是午夜时分。

警方赶到后立刻封锁现场，然后致电向中央医院寻求支援。不过医务员抵达检查时，已证实法特利已没有生命迹象。