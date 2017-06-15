（吉隆坡15日讯）人民公正党正在討论希望联盟领导层名单课题，据悉该党政治局未接受前首相敦马哈迪出任主席及公正党主席旺阿兹莎出任会长的名单，主要是要釐清「主席」和「会长」两大高职的职权范围。

基于盛传公正党已同意这份名单，但公正党政治局的消息向本报表示：「我们要釐清『主席』和『会长』的职权有什么不同。」

「公正党政治局会议並未同意这份名单，我们只是討论希联名单，未做出一个最终决定。」

不愿具名的公正党政治局成员表示，在希联领导架构下，公正党有提出一些条件，同时需要諮询诚信党和民主行动党的意见，看两党是否可以接纳。

「现在未有最终定案，接下来我们会和希联成员党討论新的方案和细节。」

「目前我们还在討论阶段，而且还必须跟盟党討论，在这过程中会有很多变动。」

根据本报探悉，诚信党和行动党原则上已同意第3份名单，即安华出任顾问、马哈迪和旺阿兹莎分別出任主席和会长。

一名出席上週五希联主席理事会会议的人士透露，现在就交由公正党和土著团结党决定，看他们是否愿意妥协。

网络媒体《透视大马》引述匿名公正党政治局成员消息指，公正党政治局已同意马哈迪出任希联主席，旺阿兹莎则出任会长，而公正党实权领袖拿督斯里安华则任顾问。

不过，公正党通讯局主任法米却发表文告澄清，该网媒的报导不准確，因此事还在討论阶段。

「一切正式通知，未来会由希望联盟主席理事会做出正式公佈。」

4党未达致共识

希联准备向社团註册局申请註册成为一个正式的联盟，但至今4党对领导层名单未达致共识，上週出现了3份不同的名单。

第一份名单是建议安华与马哈迪出任顾问、旺阿兹莎任主席，而诚信党主席莫哈末沙布、民主行动党秘书长林冠英及土著团结党会长丹斯里慕尤丁，各担任副主席职。

之后土著团结党提出了本身的名单，安华担任希联顾问、马哈迪任主席、並由慕尤丁任会长，而旺阿兹莎担任希联署理主席、阿兹敏任署理会长、林冠英和莫哈末沙布则任副会长。行动党秘书长林冠英日前已公开表明对这份名单不表认同。

土著团结党之后在名单中做出修改，改成建议由安华出任顾问、马哈迪任主席、旺阿兹莎任会长、慕尤丁、莫哈末沙布和林冠英分別出任副会长。

希联第三名单：

顾问： 安华

主席： 马哈迪

会长： 旺阿兹莎

副会长：莫哈末沙布、林冠英、慕尤丁