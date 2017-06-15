（巴生15日讯）巴生一间涉嫌剥夺员工的燕窝加工及经销厂，今早在无理扣薪、合约没註明工作条件、没提供薪水单、没支付最低薪金及没给加班费5条罪名下，面控105条控状。

主控官诺阿丽法副检察司花了超过半个小时才把105条控状念完，该公司执行董事白伟志（人名译音，29岁）代表公司出庭面控，一一否认有罪。

最后，推事罗兹安蒂指示双方在7月13日呈交文件到法庭。

控状指出，该公司没有在11名外籍员工的服务合约里註明工作条件，牴触1957年劳工条规第8条规，一旦罪成，可以在《1955年劳工法令》第99A条文下，每条控状面对罚款不超过1万令吉。

此外，控状也指，该公司没有提供11名外籍员工薪水单，牴触《1957年劳工条规》第9条规，一旦罪成，可以在《1955年劳工法令》第99A法令下，每条控状面对罚款不超过1万令吉。

扣薪水当伙食费

该公司也被人力资源部总监证实，在2016年12月、2017年1月及2月，每月对11名外籍员工扣除200令吉的薪水作为伙食费，此举牴触《1955年劳工法令》第24条文，一旦罪成，可以在第99A条文下，每条控状面对罚款不超过1万令吉。

控状续指，该公司在去年12月及今年1月，没有依据《1955年劳工法令》（第256条）第60A（3）（a）条文，支付加班费给10名印尼籍员工，同时牴触同法令的第100（2）条文，一旦罪成，可以在《1955年劳工法令》第99A条文下，每条控状面对不超过1万令吉的罚款。

控状也指，有关公司没有遵守《2011年国家薪金咨询理事会法令》，在2016年12月及2017年1月，支付11名印尼籍员工1000令吉最低薪金，牴触《2011年国家薪金咨询理事会法令》（第732条）第43条文，可以面对罚款每名员工不超过1万令吉。

儘管涉及的员工高达163名，但有关当局最终只选出11名员工控告该公司，以给该公司作为教训。

今年3月28日，反贩卖人口理事会联合武吉安曼、雪州警察总部反风化、肃赌及私会党取缔组、布城移民厅及人力资源部根据印尼一篇杂誌的报导，突击该间燕窝加工厂，揭发该厂僱主的无良行为。

该厂规定员工每天上班16小时，弄坏燕窝和使用宿舍冷气要扣薪水，让员工如在地狱上班。