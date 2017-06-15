（马六甲15日讯）持难民证，银行户头有至少5000令吉存款的罗兴亚妇女，过去屡次在甲州各地行乞被福利局官员逮捕，甲州家庭、妇女及福利州行政议员拿督拉迪芭担忧类似背景的行乞者背后涉及集团操纵，促请有关当局严厉审核，避免难民证被滥用。

拉迪巴指出，甲州福利局与各执法单位近3年来在多次联合执法行动中已前后6次逮捕这名女子，并揭发对方有银行户头和存有至少5000令吉。

「这名女子昨午在亚罗牙也斋戒月市集再次遭逮捕，我们当场在她手提包內发现不少过50令吉现金，认为她在不同地方出现，肯定有人载送。我们担心她是遭人利用来行乞。」

她也说，当局每星期都会展开巡逻，最高纪录是发现5名乞丐和流浪者，几乎每星期有一人是罗兴亚族。

「甲福利局会根据他们的情况安顿，一些交回亲属，一些则是收留中心和其他执法单位。这些人多是50岁以上，18岁以下的青少年不多。外籍人士包括印尼、泰国、中国、缅甸、罗兴亚等。」

此外，拉迪芭说，目前也出现不少小孩受父母指使，到饮食中心或公共场所兜售水果、零食等，州政府暂时没有相关法令来制止这些活动。

「毕竟他们没有强迫消费者购买，所以不属于非法乞討。我们曾暗地里跟踪，发现他们的父母確实是水果小贩。」

拉迪巴也提醒民眾必须加以警惕，包括遇见乞討者或进行募捐活动的人士，都有权要求对方出示证件或事先进行判断。

她说，不法之徒冒用社会人士的善心事件在社会上层出不穷，因此在好意被滥用前，民眾需先观察和了解。

「劝请民眾若有意捐献，应直接將善款直接交到相关单位的手中，勿在街头隨意捐献，否则將助长类似风气。」

针对扮乞丐乞討的罗兴亚妇女，拉蒂芭指將被福利局带返进行深入调查，再交由移民局发落。