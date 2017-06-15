（吉隆坡15日讯）再有数十名中国男女投资者从中国千里迢迢来马，前往满星云（Monspace）集团总部要求退款不果，愤而前往邻近警局报案。

约70名投资者在行动党雪州州委刘天球和代表律师陪同下，於今天下午2时30分抵达武吉加里尔满星云总部，並在总部外与一名满星云的餐饮业经理交涉，要求以投资凭证取回本金。

该名经理要求所有投资者写下名字、帐號和身份证號码，才能退回本金。惟投资者担心其中有诈，不肯妥协，双方僵持不下，现场火药味十足。

约70名中国投资者在满星云总部外拉起大字报，控诉该公司，导致他们血本无归。 （摄影：张真甄）

一名投资者表示，他们不肯写下会员账號的原因，是因为担心该集团会藉机刪除账號，导致他们无法登入公司网站，证据全无。

再者，赖彩云並未现身，仅派出餐饮业经理来接见他们，让他们无法接受。

该经理怒斥：「你们来这里到底是要解决问题，还是在製造问题？你们全部人聚集在这里，搞得我们无法做生意！」

他说，这些人没有ID（会员账號），都是假的。「我们去报警，你们也去报警！」

投资者纷纷起哄，要求该名经理出示会员账號，但后者选择无视。

两批人马掀舌战

投资者期间一度欲闯进满星云办事处，但职员坚持紧闭大门不放行，两批人马掀起口头激战！

一名职员大声地表示：「你们要找就去找赖彩云，不要找我，这里不是总部！」

而投资者反驳道，他们曾经来过这里，而这里確实是满星云总部。

一名投资者控诉，他们身为满星云的股东，却无法进入总部，而满星云创办人赖彩云也未现身给予投资者一个说法，是非常没有诚意，並且不合理。

刘天球一行人在满星云总部外近1小时才离去，前往邻近警局报案。

刘天球接受记者访问时表示，之前满星云发言人言明，若所有投资者不报案，本金就能退回，但现在却挑战投资者去报案。

中国投资者在刘天球、赖俊权和代表律师的陪同下，在满星云总部外与职员交涉。（摄影：张真甄）

促国行採取行动

「满星云的说法不一，从这点你就能看出，满星云是无法信任的。」

「我认为，他们不会给回钱，只是因为他们说会给回钱，这些投资者也相信，他们才千里迢迢而来。」

他揭露，满星云创办人赖彩云曾说整排店都是属於满星云旗下，在经过查证后，仅有数间店是属於满星云。

刘天球促请警方和国家银行，立即採取行动，否则会有更多中国受害者前来大马討回公道，这对大马的形象非常不利。

血本无归 有家归不得

中国投资者控诉满星云集团诈骗，导致他们血本无归，甚至家破人亡，有家归不得。

有些投资者是向亲友借钱投资，或怂恿亲友投资，导致他们无法会去面对亲友。

一名投资者发言人表示，所有投资者前来仅是为了討回公道，而之前满星云创办人赖彩云承诺会退回本金，如今却不待见他们，令他们深感失望。

他指出，今天在场的每个人投资数十万至数百万人民幣不等。

「我们是理性的討回我们的损失，他（满星云）所有的承诺到底兑现了没有？没有，什么都没有。」

他指出，满星云集团的投资计画包括银行、航空业、房地產、农业等，结果什么分红都没有得到。

询及满星云支持者指他们是张健所派来的人，该名投资者否认，並强调他们不认识张健。

他指出，所有投资者不排除將来会起诉赖彩云。

另一名投资者表示，所有投资者都是看到一段影片，表示若投资者没有报警，便可前来总部索取本金。

「今天在这里的所有人都不认识对方，我们都是看到（大马媒体报导的）影片才来的，並会一直呆在大马，直到（满星云）给我们一个说法。」

由於担心现场会爆发肢体衝突，共有约20名警察在场维持秩序。

警方表示，当局是在接到投报后，才前来维持秩序，並否认是受到满星云集团的投报。