评论: 李书禎

雪隆董联会改选启动至今，寻求蝉联的叶邹团队未见其远大抱负，要如何发展发文教育，却不断见其负面信息，包括不透明选举委员会、取消合格会员所派之代表资格，剥削了会员的参选、被选与投票权。

再来就是那些再强不过的「草根部队」，在网络、社交媒体发动谩骂攻击，而且是对个人攻击，攻击陈友信、蔡庆文、罗志昌，近期还攻击翁清玉，隆雪华堂干涉会员內政等；来来去去还涉及2年前的董总风波！唉！始终不见叶邹伟大的理想，要把华文教育带到哪里去？

诚信不足

够了！那些「草根部队」所谓的「牺牲很大的叶新田和邹寿汉」，请问他们在哪一件事上，展现林晃升面对当年教育部长马哈迪的勇气，不允许举办统考，也要硬硬考？在爭取关丹独中的事件上，甚至比不上彭亨州的陈玉康和黄道坚！好不容易得到一间中学，没有好好扶持，还为了董总的权力斗爭，把关中学子的前途玩弄在「统考议题」中，口口声声捍卫华教，比不上1／3个林晃升。

要算旧账，邹寿汉是诚信不足的华教领袖。因为他当年在新院风波中，没有根据下指责柯嘉逊博士领导新纪元学院期间，那900万令人不安的財务，经过了数十万令吉的专业查账后，不了了之，欠华社和华教工作者一个交待；而今还有什么诚信主持公道？那5间学校的22位代表是白白被宰！

在《2025教育大蓝图》事件中，没有能力解读当中之问题，提出修正，就笼统地「反对不利华教条文」、「反对教育大蓝图」！这是什么时代？什么形式了？

作为华教组织，领导们必须具备听取学术研究人员的意见及自我提升，要言之有物；与政府单位对话也要懂得要领。

世界在变，国际与国內形势也大大不同，迎接未来挑战的教育问题不可以再落入这些好斗人士手中；我们要建立具有沟通力、包容力、整合力而有远见的教育团队。华小面对法令、校地、资源、师资和董事会地位问题；华文独中依然面对生源、师源、竞爭问题与教育改革的需求；校董们哪还有那么多时间去斗爭？

不管华小或独中，他们的董事会都可加入各州董联会，董事会所派出的代表才拥有董联会选举的选票，其他社会大眾没有票。犹如大选般，在《星洲日报》花钱登一大版的广告，妖惑大眾，使大眾厌烦华教的恩怨情仇，背后意念为何？停止吧！停止让华教流血！请给马来西亚华文教育一个明天。