评论: 李的洺

在某快餐店內，笔者和友人用餐时，隔壁的一座餐檯上，有4名年龄约莫30至40岁的男子，正天南地北的畅谈趣事，谈笑正酣之际，他们的话题竟起了变化……

甲君：究竟要有多大的勇气，才能说得出口？

乙君：怎么了？

甲君：就是哪个曾经告诉我们，为了下一代，要改变的在野党领袖……今日，他们父子俩在报章上说「要推翻现有政权，只要支持那个老人家」，爸爸则说「贏了再说」。

乙君：就是，他们曾告知我们如何追梦，才会有明天。若干年后，父子俩的口吻翻覆致辞，真叫人无奈。告诉我们「贏了再说」，让人感觉不负责任。

甲君：是的，此等说法，恍惚剖开那曾经的信誓旦旦，告诉我们所有的诉求，全完是求取私利的手段，除此以外，看不出「改朝换代」中，还有人民的影子。而听从他们，机械式的投票，就是我们唯一的出路。什么要改变，就不该要有洁癖，根本就是幌子，难道我们明明知道某人是种族主义的最大推手，也只能在「贏了再说」的概念下，不问后果，去豪赌一番。

丙君：哎呀，你还看不清楚吗，自从该盟共主鋃鐺入狱后，所谓的正义、理想、已经彻底被顛覆啦，为国为民的说辞，信者恆信，不信者恆不信，往后的道路，该如何走，各位自求多福啦，伟大的政治术语，只有某些特定群体，才会深信不疑。乙君：理念隨风消逝，空有驱壳一堆，没有灵魂，没有格局的所谓联盟，能否有当年之勇，已经与君无缘；如今，世界的政治局势，套用民碎主义的竞选方式，仿似已被从政治绑架中醒觉的选民，看得一清二楚，拿不出条件信服他人的政治联盟，其最有利的卖点，也剩下「贏了再说」这些说法；人民所期待的政纲、方向、目標、理念，说穿了，也不过是语言偽术，不听也罢。

丙君：哎呀，当一个团队丑態毕露后，他们的一举一动都会受到民眾高度的检视，口水政治，撩动民粹，信口雌黄，已不能再轻而取信于民眾；假如，勉强的循环使用那些曾经的伎俩，稍一不慎，支持者將流失更多，言简意賅的贏了再说，是一种保险又不落俗套的说法，大家听了，即使不同意，也不会过于反感，多有智慧的说辞呀。

甲君：遗憾的是，人民所追逐的梦，一晃9年后，却如梦初醒，热情、热血皆被消耗殆尽，倘若，此时呼应在野党的號召，支持曾那位曾被贬得一文不值的救世主。当梦醒之时，会不会又恨错难返，还是一个未知数。

坐在靠墙的丁君，忽然打破缄默，脱口说出一个字「笨」。

4人目光交投，似是从「笨」字中，找到了可圈可点的理由，神情佈满感叹；良久，甲君说：最重要还是，看到在野联盟中最大党的老资政，能拥抱一个被他臭骂22年的老耆英，真叫人感觉不是滋味……

笔者和友人听罢四人的真心对话，四目相投，心中惊叹，9年的朝野政治恶斗，让很多人民已经成熟了不少。