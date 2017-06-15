（本报诗巫15日讯）在银行经理黄政贵命案，女被告林咸慈自辩程序中，辩方证人之一即其父亲林国顺（64岁）于今午也被传召前来供证。

证人林父，案发前以及目前都住在古晋的同个住址。

对于案件主控官，莫哈末菲拉尼斯吉副检察司向林父提问时表示，所谓的3万令吉购买屋子的头期贷款并不是他送给女儿的礼物，而是借的钱。

控方认为，如果是礼物的话，不会等到女儿开口后才给出去，惟证人林父并不表认同控方的是项说法。

控方也向证人林父表示，死者黄政贵曾经在2011年及2012年分别两次各别拿了1万令及2万令吉的钱，要被告还给父亲即证人林父，惟被告并没有如此去做。

对于这项说法，林父也不表认同。

本身是一名货仓管理员的林父说，他一年才会会见女儿约一两次，因为身在古晋，还有自己的工作。

给了3万还有储蓄

他不认同控方指他在将3万令吉钱给了女儿作购屋的头期付款后，本身就没有钱的说法，只因为他有储蓄。

在辩方律师陈文达的引述下，于2012年，即当被告说丈夫要跟她离婚时，证人有叫被告去找婚姻辅导，当时被告也说她还要丈夫，不要离婚。

主控官主控官莫哈末菲拉尼斯吉问证人林父，于2011年及2012年期间，是否会见过被告及死者时，证人表示不记得了。

他说一般上他都是用家里的电话拨给对方，至于被告要离婚的事，他并不知情，直到他被告知此事。

关于婚姻的触礁，证人表示被告有告知他，关于死者晚归及喝酒的事，但真正离婚的因素，他表示不懂原因。

在对事件知情了以后，证人林父表示，他也没有联络死者。

控方问证人，是否知道在这个案件中，被告与张晋源的关系，证人说他不知道。

至于控方问证人是否知道被告向朋友及死者家属借钱的事，他说不知道。