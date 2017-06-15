(本报诗巫15日讯)诗巫城市转型中心(UTC)，州政府部门与法定机构的付费服务，无法满足市民的需求。

市民反映，他们浪费了太多的时间在等候上，因为不同的账单必须到不同的部门去缴付。

市民一般要缴付的常月账单，莫过于水、电、电话单，但是城市转型中心没有设立电话公司的服务柜台，所以大部份市民同时都会缴交水电单。

现在出现一个问题，即是市民在城市转型中心，需要浪费长时间在等候上，还要转不同的部门去缴付。

1次缴完费用最省事

据称，在城市转型中心设立之前，各部门所设立的综合付费系统(SBBS)，可以一次过接受缴付水电、电话单和市议会门牌税。当时，市民只需要领取一个号码就可以了。

但是，现在不同了，市民到城市转型中心时，要缴付不同的账单，就需要领取不同单位的等候号码。

号码多了，等候的时间自然也长了，市民最担心的就是不同的服务柜台，同时亮起码号，市民分身乏术，就必须要错过其中一个号码，就要重新领取号码再等候了。

就算是两头跑，也相当的累人。

市民希望设立在城市转型中心的各部门和机构，能够作出适当的调整，设立综合缴付系统，方便市民的需要。

市民认为，假如城市转型中心的服务不改善，市民也无法真正享受到其所带来的便利，顶多是部门集中，时间上的方便而已。