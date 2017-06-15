（本报诗巫15日讯）一间股票经纪公司二楼的办公会议室，于今晨遭爆窃，被偷走一台价值约3000令吉的手提电脑。

案件于今晨5时30分左右，在敦阿邦哈芝奥本路的一间股票经纪公司二楼的办公室会议室发生。

该股票经纪公司的相关人员今早在接获警报系统发来的通知前往查看后，已到警局向警方作出报案。

根据该股票经纪公司二楼办公室会议室安装的闭路电视画面显示，潜入干案偷走手提电脑的共有两人，看似相信是华裔，其中一名身穿短裤者左小腿有刺青。

撬开门锁偷手提电脑

两名贼徒于今晨5时30分开始潜入到二楼办公室会议室内干案，先是剪开底楼楼梯口处的锁头，过后在先后撬开二楼办公室会议室大门的门锁，以及在内的两间办公室门锁，并偷走一台置放在其中一间办公室桌面上的手提电脑。

这两名男子在干案时，皆戴着一顶鸭嘴帽，并使用手机的灯来看清办公室内的状况，整个干案过程约5分钟左右。

根据该公司的相关人员表示，前来干案的两贼徒，当时在偷走一台手提电脑后，相信因听见底楼有开门的声音，所以在慌张之下才离去，未偷走其他的东西。

据悉，在底楼旁的一间咖啡店，于事发当时正准备开门做生意。贼徒在干案时，虽已发现办公室会议室内装有闭路电视，且还不断用手或手机来遮住脸以免被拍到，但他们却还若无其事的继续干案。

此外，两贼徒在干案时，相信触动到安装在办公室会议室内的警报系统，因此该公司的相关人员至接到警报系统发出的通知后，便即刻赶往现场查看，但赶到时两干案者已离开。