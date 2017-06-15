首页 砂拉越 中砂 砂拉越中砂 交通圈半边关闭 再也区机场交通受影响 2017年6月15日 在Facebook上分享 分享到twitter 受泛婆大道工程进行的影响，东姑阿都拉曼路通往民都鲁的交通圈半边关闭。 (本报诗巫15日讯)受泛婆大道工程进行的影响，东姑阿都拉曼路通往民都鲁的交通圈半边关闭，影响到从诗巫到机场及诗巫再也的交通。 在交通岛半边关闭后，从诗巫到机场及诗巫再也，必须进入民都鲁方向，绕道旧乌也路。 而从民都鲁方向驶来的车辆，由于交通岛的关闭，也须使用旧乌也路到市区或邻近地区。 不过，从机场方向驶往市区的交通则不受影响。 在交通岛关闭后，平时熙来攘往的机场大道变得冷清。 泛婆大道的工程刻在如火如荼的进行，许多原本的路段受到工程的影响，因此，驾车者需要格外谨慎。 留言评论： 最新新闻 【黄政贵命案】房贷头期3万借女儿？ 被告父林国顺不认同 2017年6月15日 实旦宾选区至少有200万 陈国彬：谁说反对党选区无拨款？ 2017年6月15日 邀约廉价酒店 老师涉嫌鸡奸学生超过50次 2017年6月15日 小学生疯迷Pokemon GO橡皮擦 食堂趁机涨价牟取暴利 2017年6月15日 符祥威：会议记录证明 反对党议员没辩论 2017年6月15日