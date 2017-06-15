(本报诗巫15日讯)受泛婆大道工程进行的影响，东姑阿都拉曼路通往民都鲁的交通圈半边关闭，影响到从诗巫到机场及诗巫再也的交通。

在交通岛半边关闭后，从诗巫到机场及诗巫再也，必须进入民都鲁方向，绕道旧乌也路。

而从民都鲁方向驶来的车辆，由于交通岛的关闭，也须使用旧乌也路到市区或邻近地区。

不过，从机场方向驶往市区的交通则不受影响。

在交通岛关闭后，平时熙来攘往的机场大道变得冷清。

泛婆大道的工程刻在如火如荼的进行，许多原本的路段受到工程的影响，因此，驾车者需要格外谨慎。