（古晋15日讯）石角RPR廉价屋（Jalan 28A5D）主要道路，由于路面情况恶劣危及该地区道路使用者的安全而需紧急修补。

民主行动党古晋区国会议员张健仁特别助理俞利文医生指出，近日接获当地居民的投诉，指该道路坑洼问题存在已久，多次向市议会作出反映，但迄今为止，巴达旺市议会并没有作出任何改善。

“严重损坏的路面犹如道路陷阱，影响了整个主要道路，这对道路使用者造成了危险，尤其是每日载送孩子上下学，以及前往市镇购物的摩托车骑士。”

也是实旦宾区国会议员陈国彬国会助理俞利文与石角RPR廉价屋的居民交谈中，进一步了解这项问题。

选前曾承诺修路

同时，居民也表示，在选举前，人联党主席拿督沈桂贤向他们承诺修补这条道路。然而之后这项问题依然存在，即使作出了多次投诉，道路问题依然没有获得解决。

据居民表示，在过去一年，道路问题已经存在，巴达旺市议会都没有进行道路修补工程。

俞利文已向有关当局作出反映，并且将继续进一步跟进此事。

因此，俞利文呼吁巴达旺市议会以及人联党主席兼石角区州议员沈桂贤为石角RPR廉价屋居民和道路使用者的安全着想，迅速施工维修，不要让道路民生课题成为市民的选举空洞承诺，人民的福利在选举后不应该被遗忘忽视。