(本报古晋15日讯)砂人联党中央常务委员程明智和人联青宣教秘书符祥威展示国会会议记录还原真相！指古晋国会议员张健仁和人民公正党全国妇女组副主席温夏妮早前称砂反对党国会议员在国会参与旅游税的辩论及反对的言论具误导性。

国会会议记录证明，当时砂拉越的6名反对党国会议会，分别是5人来自行动党，一人来自人民公正党，全都没有在国会内参与旅游税的辩论，表达反对旅游税的立场。

程明智和符祥威今日在砂人联党总部召开的新闻发布会上指，张健仁和温夏妮分别透过报章及脸书发表言论，指砂拉越反对党议员在国会内为落实旅游税投反对票，这是具误导性的言论。

没记录投下反对票

他们在新闻发布会上展示2017年4月5日的国会记录，而根据有关的记录，从第222页至275页，当旅游税在国会提出时，并没有砂拉越的国会议员参与辩论，更没有记录显示他们投下反对落实的票，当中也包括古晋区国会议员张健仁。

符祥威质问张健仁，为何近期在轰炸旅游税课题时，没有展示国会会议记录？而指反对党国会议员反对落实旅游税，这言论已误导人民认为砂拉越的反对党国会议员在国会内反对落实旅游税。

他更表示，张健仁把旅游税得以在国会顺利通过的矛头指向砂国阵国会议员是一种心虚的做法。张健仁当时根本没有在国内针对旅游税作出反对。

驳温夏妮脸书贴文

另外，人民公正党全国妇女组副主席温夏妮早前透过其个人脸书帐号上载砂拉越国会议员名单，而在该名单上，反对党国会议员都被打上红勾，分别是古晋国会议员张健仁、实旦宾国会议员陈国彬、泗里街国会议员黄灵彪、南兰国会议员刘强燕、诗巫国会议员林财耀和美里国会议员张友庆，注明这6名议员反对旅游税。

“但是谁在名单上为6名反对党国会议员画上红勾？”

他说，事实摆在眼前，根据国会会议记录，这6名反对党国会议员确实没有参与辩论，表达反对落实旅游税的立场。