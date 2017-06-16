位于加勒比海的岛国海地，至少有20万名年龄低于15岁的儿童与父母分离，成为被免费雇佣的家庭仆人，称为「restaveks」，在难以忍受的恶劣环境下当劳工。海地至今仍有「寄养童奴」的传统，贫穷家庭的父母将自己的孩子寄养在外人家中，期许能获得更优质的生活，特别是教育资源，然而事实总与现实互相违背。

综合外媒报导，这些童工被称为「restaveks」，在当地的意思是指「被留下的人」，通常是从社会最底层招募，其中一部分是穷苦家庭养活不了孩子，为了能让孩子吃饱和上学，才将孩童送去条件比较好的家庭；另一部分的童奴则是孤儿，除了当奴隷，他们没有任何选择权。

报导指出，海地社会事务和劳动部长阿里埃尔•亨利指出，童工问题在海地十分复杂，解决该问题应该要改变当地的文化传统、人们的心态，这无法单靠颁布法令就能轻松达成。20万7000名非法海地童工中（年龄小于15岁，每周的工作时数超过14小时），有24%的童工甚至有时在夜间也要进行劳动，还会遭到不同程度的虐待和压榨，比如暴力、剥夺受教育权利，甚至被性侵。

海地原生种族为阿拉瓦克人，自西班牙入侵后，原住民急速减少到已经灭绝，殖民者为了补充劳力，自非洲引进大量黑奴，海地从此变成黑人国家，也是世上第一个由非裔黑人主导，奴隶起义建国的国家，而当地贫穷问题也相当严重，78％人口生活在贫困线下。