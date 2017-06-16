英国25岁女比尔(Jemma Beale)在3年内共控告15名男子对她性侵或性骚，还让其中1男因此坐牢7年，被检察官怀疑「被性侵的太过频繁」，调查后发现许多控诉根本就是无中生有，反控4项伪证罪和滥用司法资源，才还了冤狱男的清白。

比尔控告自己2010年11月搭乘电梯时，遭男子卡西姆(Mahad Cassim)性侵，强调自己是一个女同性恋，完全没有意愿和男人发生关系，于是卡西姆在2012年1月的重审后被判入狱7年。

2012年7月，比尔声称自己在酒吧的小巷里遭4男性侵及严重伤害，隔年9月又称在家附近遭2男性侵、2个月后又对8男提出性侵控告。

检察官普莱斯(John Price)表示，比尔从2010年至2013年期间，控告在家附近、酒吧或是路上，曾遭9名男子性侵、6名男子严重性骚扰，而且所有攻击她的人都是陌生人，实在是不符合常理，进而调查后发现她根本就是在说谎。

比尔2012年控告自己在小巷里被4男性侵，但调阅监视器后发现当晚她是独自回家，遭控性侵的沙札德(Noam Shazad)反驳，根本就没有4男，比尔身上的伤全是她自己弄的。

而其他被控告的男子后来被证实是诬告，包含坐牢的卡西姆也被释放，其中还有1名受害男表示，自己对比尔「完全没有兴趣」，比尔求爱被拒后就诬告他性侵。