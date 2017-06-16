（本报古晋/美里15日讯）埔奕补选砂人联市长俞小珊火拼行动党砂州秘书林思健？

消息称，国阵将把美里埔奕州选区出战权交予砂人联党，而非交给联民党。去年州选时，联民党的许庆璋以国阵直属候选人身份角逐这个议席。

砂人联党的热门人选是美里市长俞小珊，他近日穿黄衣“战袍”，频频带领“黄衣队”四处走动，探访选民。据知，国阵有可能在明天会正式公布候选人人选。

反对党行动党预计会在明天公布候选人，根据该党砂州主席张健仁较早时泄露的口风，人选是美里家喻户晓的人物，因而一般看好是秘书长林思健重披战袍。他在去年州选时，于卑尔骚选区不敌人联秘书长陈超耀。

隋着砂州立法议会终止行动党陈长锋的州议员资格后，埔奕区须进行补选，并订于6月20日提名，7月4日投票。陈长锋在去年5月州选四角战中突围，以1759张多数票击败国阵直属许庆璋、伊斯兰党佐菲里以及砂独大联盟房保德。

房保德最近的立场举棋不定，就算他插一脚，一般看好补选战主角仍在于人联俞小珊及行动党林思健。砂革新党近日也表明有意参战，但也不成气候。

在华人选民反风炽热之际，形势对反对党较有利。陈长锋遭立法议会删除议员资格引起广大人民的关注及热议，恐怕引发“沉默的抗议”；加上经济不景气马币疲弱，各行各业苦不堪言，GST加重成本负担，民间怨气颇深。