中国四川省眉山市日前有一名老人跳河，附近派出所的2名警员见状以后马上也跳下去救人。

但傻眼的是，老人不只拒绝配合救援，还伸手狠掐警员的脖子，多次将警员的头部往水里压，一边还高喊着，「我就是死，也要拉你们年轻人垫背！」

根据《红星新闻》报导，2名警员在水中多次被老人掐脖，但还是克尽职守，坚持要救老人，并在岸上群众的协助下，成功把老人送上岸。

可是将老人送上去以后，2名警员也力气放尽，在水中载浮载沉，靠着大轮胎在水中漂流20多公尺才被拉上来。

勇敢跳水救人的警员杨立冬表示，自己当时接获通报，马上就出发前往河边，并快速跳到河里，把唯一的一件救生衣套到老人的身上，但没想到老人竟在此时转身，伸手死掐住他的脖子，还往水里狂压，「我正在为他穿救生衣，没想到会发生这样的事情，整个头就没入水中，吞了好几口水，身体也开始发软，没了力气！」

幸好岸上的人发现情况不对，马上拿了一个轮胎往水里抛，又放下一条3公尺长的尼龙绳，让2名警员把老人绑住，由岸上的人把老人拉上岸。

眉山市仁寿县的警方表示，当天的确有发生此事，老人的行为已涉「故意杀人罪」，目前已将他拘留，「他不只掐人压人，还高喊『我65岁了，死了也要拉年轻人垫背』，岸上的人全都听见了，这些都会成为证据！」

「被掐住的那一瞬间，我真的以为自己会死，脑子还突然出现过去几名前辈因救人牺牲的画面。」