（布城16日讯）首相拿督斯里纳吉新闻秘书拿督东姑沙里夫丁抨击，美国司法部最新针对一马公司的司法行动，没有向马来西亚政府或涉及公司寻求合作，更指美国司法部的「动机」超出了冻结资產目的。

东姑沙里夫丁说，已经留意到美国司法最新的民事诉讼和充公资產的行动，马来西亚政府根据国际协议，全力配合针对大马公司或个人的任何合法调查。

「所以，我们关注的是，美国司法部再次没有向马来西亚政府或一马公司寻求合作。同时我们也关注到，没有必要点名某些事件和人物，这仅是与国內政治操纵和干涉有关，由此表明超出了冻结资產目的的动机。」

他称，马来西亚当局对一马公司进行了大量广泛的调查，包括独立和跨党派的组织，如国会公共账目委员会，但都没有发现有犯罪行为。

他说，马来西亚警察仍然在对一马公司进行调查，如果有任何犯罪行为的证据，马来西亚將毫不犹豫採取行动。

「在此之前，未经证实的指控不应被视为事实，我们也注意到了司法部的新闻稿，其中指出充公行动目前只是一个指控，即涉及金钱或资產通过犯罪所得，但这些指控只有在美国法庭进行裁决后才能被证明。」

他强调，司法程序不是通过博眼球的標题寻找来实现， 马来西亚坚定支持透明度和良好治理。这包括確保指控是基於事实，而不是由政治对手的抹黑性通报。

「我们相信，正义会得到伸张，马来西亚將继续与所有国际机构合作。正如首相一直所坚持的，如果有任何犯罪行为得到证实，法律將会毫无特例地执行。」