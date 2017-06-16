爱尔兰瑞安航空（Ryanair）日前一架从英国曼彻斯特飞往西班牙伊比萨岛（Ibiza）的班机，出现一对男女公然上演「活春宫」，甚至问隔壁乘客「有没有保险套」。消息曝光后，女主角感到相当懊悔，而男主角与未婚妻的婚约已不了了之。

根据英国《太阳报》报导，女子离开座位后跨坐在男子身上，两人公然在座舱内上演「活春宫」，旁边的目击乘客指出，这对男女一开始「嗯嗯啊啊」时，大家都以为他们只是在开玩笑，没想到竟然来真的，目击乘客都认为「这对男女应该是喝醉了」，然而公然猥亵了20分钟，连空服员都没有制止其行为。

这段影片在网路上疯狂流传，网友们纷纷肉搜当事男女主角到底是谁。据了解，这名女主角是有3名儿女的地方妈妈，今年39岁，她在脸书上写「这绝对是堕落的行为。因为酒醉的关系行为有点脱序，我很害怕，但绝对没有发生任何事情。」她承认骑坐在陌生乘客身上看起来很糟糕，却也强调「没有和这个人做爱」，只是在男子身上扭动。

另外，当事男主角有一名交往6年、25岁的未婚妻，怀孕6个月，原本他要去伊比萨岛参加单身派对，派对后就筹办婚事。然而在影片疯狂传阅后，他的友人向媒体指出，未婚妻根本气炸了，而男主角因为感到丢脸就不敢和未婚妻见面，双方的婚事可能已不了了之。