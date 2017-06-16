（奥克兰16日综合电）来自美媒体的报道称，今天勇士队夺冠游行，吸引了150万球迷走上街头狂欢。这期间，德拉蒙德-格林所穿的一件T恤衫引发了争议，“追梦”接受采访时承认是在针对勒布朗-詹姆斯。

追梦穿的这件T恤衫印有“Quickie”字样，和一个总冠军奖杯融为一体。接受采访时，追梦解释了这件T恤衫的含义。“没错，Q就是他们（骑士队）球馆的名字，”格林说道，“叫他们快点出来，我在这里等着他们。”

Quickie还有另一层意思，就是快速解决战斗。今年总决赛，勇士队4比1战胜骑士队，从而以16胜1负的战绩重新捧起奥布莱恩杯。

除此之外，格林还透露这件T恤衫的生产地是克里夫兰，“克里夫兰生产的，那又怎么样？”

格林的这件球衣针对詹姆斯，这可源于去年骑士队夺冠游行。当时，詹姆斯所穿的T恤衫上，印有“Ultimate Warriors”的字样。当时，詹皇的解释是“纯属意外，我原本有好几件T恤衫，但庆祝时被香槟淋湿了，所以只剩下这件了。”

同时在万圣节派对上，骑士队不仅把“3比1领先”当作装饰品，还把斯蒂芬-库里和克莱-汤普森的名字刻在了墓碑形状的饼干上。“我不会忘记詹姆斯去年那件T恤衫，也不会忘记墓碑饼干，”格林说道。

格林的这段话很快传到了詹姆斯那边。当时，詹姆斯正在健身房训练。

“那是她（she）说的？”詹姆斯在社交媒体上写道，同时配上格林穿T恤衫的图片。结果队友JR-史密斯和特里斯坦-汤普森、雷霆队的拉塞尔-威斯布鲁克和火箭队的詹姆斯-哈登纷纷点赞。

看来，勇士队夺冠后霸气外露，如今已成为联盟公敌……