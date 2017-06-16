勇士队的夺冠游行，当地时间周四下午在奥克兰举行。

（奥克兰16日综合电）金州勇士队在不久前结束的总决赛，以4比1的绝对优势击败克里夫兰骑士队拿下总冠军，粉碎了对方卫冕梦想的同时，也从对手手中夺回奥布莱恩冠军盃。

勇士队的夺冠大游行在当地时间周四下午1时（大马时间周五临晨4时），在加利福尼亚州的奥克兰盛大举行，多达150万球迷走上街头狂欢庆祝，以下为勇士夺冠大游行的精彩图集。

杜兰特自豪地向球迷展示他的总冠军MVP奖盃。
“萌神”史蒂芬-库里在妻子艾伊夏-库里（左）的陪同下，向球迷和奥克兰民众展示总冠军奖盃。
杜兰特在双层巴士上，向沿路民众挥手致意。
库里和球迷群众互动。
库里在球迷集会上发表讲话，把气氛推向高潮。
当局估计有150万名球迷走上奥克兰街头，参与勇士的夺冠游行。

 

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