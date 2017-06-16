首页 体育 体育精选 勇士夺冠游行 150万球迷走上街欢庆 2017年6月16日 在Facebook上分享 分享到twitter 勇士队的夺冠游行，当地时间周四下午在奥克兰举行。 （奥克兰16日综合电）金州勇士队在不久前结束的总决赛，以4比1的绝对优势击败克里夫兰骑士队拿下总冠军，粉碎了对方卫冕梦想的同时，也从对手手中夺回奥布莱恩冠军盃。 勇士队的夺冠大游行在当地时间周四下午1时（大马时间周五临晨4时），在加利福尼亚州的奥克兰盛大举行，多达150万球迷走上街头狂欢庆祝，以下为勇士夺冠大游行的精彩图集。 杜兰特自豪地向球迷展示他的总冠军MVP奖盃。 “萌神”史蒂芬-库里在妻子艾伊夏-库里（左）的陪同下，向球迷和奥克兰民众展示总冠军奖盃。 杜兰特在双层巴士上，向沿路民众挥手致意。 库里和球迷群众互动。 库里在球迷集会上发表讲话，把气氛推向高潮。 当局估计有150万名球迷走上奥克兰街头，参与勇士的夺冠游行。 留言评论： 最新新闻 砂酒店业者可诉诸法律 挑战联邦政府征收旅游税 2017年6月16日 被曝摄像镜头2合1 BBC纪录片又造假？ 2017年6月16日 路人九龙塘发现可疑物品 拆弹专家：炸弹原来是诈弹 2017年6月16日 韩流明星漂亮妈妈较量 35岁韩佳人VS裴勇俊妻朴秀珍 2017年6月16日 与Big Bang成员T.O.P吸食大麻 22岁女判刑3年缓刑4年 2017年6月16日