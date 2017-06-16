（奥克兰16日综合电）金州勇士队在不久前结束的总决赛，以4比1的绝对优势击败克里夫兰骑士队拿下总冠军，粉碎了对方卫冕梦想的同时，也从对手手中夺回奥布莱恩冠军盃。

勇士队的夺冠大游行在当地时间周四下午1时（大马时间周五临晨4时），在加利福尼亚州的奥克兰盛大举行，多达150万球迷走上街头狂欢庆祝，以下为勇士夺冠大游行的精彩图集。