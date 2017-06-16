（本报古晋16日讯）砂拉越警察总监拿督马兹兰表示，砂州现有的警力资源足以应付美里埔奕补选，无需寻求外州的警力支援。

马兹兰昨晚在一项开斋晚宴上受访时表示，砂警察总部已做好准备应付美里埔奕补选，届时所有警力都是来自本地包括美里周边的警区，因此无需向外州或西马寻求支援。

当记者询及警方是否已经鉴定埔奕选举热区，马兹兰认为，所有地区都会是热区，不过他表示，一切情况仍在警方的掌控中。

“（埔奕选举）这将会是一场在警方掌控下进行的普通选举。”

另一方面，被询及砂州警方是否接获针对部落客Papagomo的报案，马兹兰透露，警方分别在东、西马，15个地区接获32宗关于Papagoma的报案。

他指出，警方已针对报案展开调查，所有调查工作还在进行中，因此他不愿太早给予回应，还是让警方完成调查工作后在进一步发言。

马兹兰说道，调查工作的时间范围有赖于警方收集到的资料与证据，目前警方掌握的证据都是来自面子书，其中具有技术性成分，导致调查过程比较耗时，不过警方仍会继续进行调查。

针对诗巫小学教师鸡奸学生一案，马兹兰指出，警方已将涉案嫌犯逮捕，从逮捕日开始扣押7天至本月21日，以助调查。

他说，该名嫌犯原先是被扣押在加帛省，较后被押往沐胶关押，一旦证据确凿就会被提控。