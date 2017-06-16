（马德里16日综合电）纳达尔期待用“日东年终总决赛”的冠军，为他精彩的2017赛季增添浓墨重彩的一笔，这项赛事将于11月12至19日在伦敦O2体育馆举行，而纳达尔在第10次夺得法网冠军后，成为今年第一位入围该项赛事的球员。

“今年到目前为止我打得不错，很高兴已经入围了总决赛，”纳达尔说：“去年我因伤未能参赛，所以今年我期待在11月重返那里。”

自从2005年首次入围开始，纳达尔已经连续13个赛季获得参加这项精英八人赛事的资格。他最好的成绩是2010年和2013年的两次亚军，分别输给了费德勒和德约科维奇。

今年，纳达尔目前以43胜6负和4个冠军的战绩领跑ATP，他还成为公开赛时代首位在单项大满贯斩获10冠的选手，在蒙特卡洛和马德里夺冠后，他追平了德约科维奇的30个大师赛冠军纪录，另外他还第10次捧得巴塞罗那的冠军，在澳网、迈阿密以及阿卡普尔科获得三个亚军。

全球1亿球迷看转播

六届冠军费德勒很可能成为下一位获得参赛资格的选手，他在今年赢得了澳网、印第安维尔斯和迈阿密的冠军，本周他将在斯图加特草地赛复出。蒂姆目前在“ATP通往伦敦冠军积分榜”上位居第三位，瓦林卡、兹维列夫、德约科维奇以及卫冕冠军穆雷紧随其后。

“日东ATP年终总决赛”每年都会吸引超过250,000位球迷，同时全世界有超过1亿的球迷通过电视转播来观看比赛，届时在这项世界上最大的室内网球赛事中，ATP最顶尖的八位男单和八对男双选手，将展开为期八天的争夺。