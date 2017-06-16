成龙昨日（15日）下午出席RICHARD MILLE旗舰店开幕。他身为公司股东，儿子房祖名则是董事。他说艺人这行不是长远，「我比较例外，现在让祖名见见不同世面挺好。」提到对儿子的管教，成龙说自己心態比以前开放，也不逼婚，房祖名日前和欧阳娜娜传緋闻，他劈头反问：「緋闻？能信吗？」

成龙说父子俩很少见面，也很少討论人生，偶尔会告诉房祖名人生得多努力、给儿子鼓励。他也曾直接对房说：「拿你跟我比，实在不公平，谁叫你是我（成龙）的儿子。」房祖名对爸的劝告则是很少回嘴，问到2人的联络频率，成龙打趣说：「他最好別打电话给我，一打来一定是出了什么问题。」

关心不靠节日

成龙曾故意忘记父母亲生日，「因为天天都是父（母）亲节，问候、关心都是必须，不靠这些节日。」他將这样的观念传达给孩子，回忆在拍电影《功夫之王》时，某天房祖名打电话祝他父亲节快乐，竟被他当场训斥，要房以后天天打给自己，嚇得房好久都不再打电话给他。

打造特技护具

成龙近日忙於好莱坞电影製作，目前跟席维斯史特龙（Sylvester Stallone）等影星合作，另外筹备成龙品牌的特技护具设计。他说人在好莱坞学习，並透过人脉，打造新式护具，未来也会在天津的成家班训练基地提供完整训练场地与 护具，供全世界特技演员使用。

日前成龙获好莱坞终身成就奖，被媒体称是传奇，他昨谦称：「哪有什么传奇，都是你们在说的。」63岁的他，表示如今到了这岁数，没什么烦恼，平常粗茶淡饭，一双鞋子也可以穿很久，「反正面对这行，就是要做，不做，就永远没有（成果）。」