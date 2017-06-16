日前，一名37岁台湾男子到乌克兰生活1年多，便在社交论坛PTT上贴文直夸连路人的顏值普遍都相当高，並认为混血名模瑞莎「只能算中上」。经台湾媒体报导称新闻后，没想到瑞莎竟被网民私讯询问：「花多少钱才能娶乌克兰老婆？」让她又生气又难过。

在截图中可以看到，一名男网民问道：「我想请问台湾男生想娶乌克兰女生，是否实际到乌克兰找寻较好，或者真的像网路消息所说，花一笔钱（100万台幣）去结婚，谢谢妳的回答，Have a good day！」瑞莎见状便回应：「我不知道，但我知道爱情没有办法用钱买！你决定要这种老婆吗？」

瑞莎坦承，不只被截图的这一位网民，还收到很多讯息询问要花多少钱才能娶乌克兰老婆。一开始看到真的很生气，后来想一想又觉得难过，怎么会有那么多人有这种想法，感嘆：「爱情是没有办法用钱买！真的要这种老婆吗？这种老婆可能会爱你的钱，但不是你本人，而且你自己有办法爱买来却不爱你的老婆吗？」

网民也留言力挺瑞莎，认为一心想花钱和外国人结婚的人根本在物化女人，「真的嫁给这种人也不会幸福」、「问这些的男人很没水准，到底把女性当作什么」、「如果因为乌克兰女生比较漂亮就要去娶老婆，这也太肤浅了」。

不过，话锋一转，瑞莎不再提这些令人不开心的事，反倒推荐网民可以用放宽心、旅行散心的態度到乌克兰走走，「谢谢大家喜欢乌克兰，乌克兰是个非常漂亮的地方，有很kind和热情的人，很適合去旅行, 希望大家有机会能够去看一下，说不定会遇到你的真爱。」