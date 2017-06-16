（香港16日综合电）据香港《文汇报》报道，昨日(15日)中午有路人在香港九龙塘歌和老街路中安全岛发现一捆红色疑似爆炸品的“炸药”，惟拆弹车将可疑物品引爆后证实，该捆“炸药”仅为纸皮，内里并无炸药成分。

警员接报赶到，发现可疑物品由6支长约30公分、直径约5公分的红色圆筒形“炸药条”组成，由两条黑色胶塑带捆成一扎，上面印有“High Explosive”(高度爆炸性)等字样。警员立即封锁歌和老街介乎笔架山道与德云道之间来回行车线，并召消防到场。

警方爆炸品处理课稍后接报到场，全副防爆保护装备的拆弹专家视察后，亦未能判定真伪，为安全计决定用遥控拆弹车即场引爆。

由于担心造成伤亡，警方先在现场广播，呼吁附近居民关上窗户及不要靠近窗边张望，以防遭误伤。

至上午11时35分部署完成后，拆弹车将可疑物品引爆，证实仅为6支纸皮制成的“炸药条”，内里并无炸药成分，稍后交由重案组探员检走纸皮“炸药条”残骸作进一步化验。

疑事先探察环境避开闭路电视

现场消息称，现场未有闭路电视拍下放置“诈弹”经过，不排除有人曾事先探察环境，才选择在该地址放置“诈弹”。警方相信案件与上月底尖沙咀海港城的炸弹吓诈案无关。

警方九龙城分区指挥官曾昭棠强调，警方有能力处理、高度重视及严厉谴责有关罪行，并呼吁如有市民于昨晨9至10时途经或驾车经过现场，并目睹有人放置任何物品，请联络重案组探员，提供线索。

上月30日端午节当日，尖沙咀海港城亦曾发现“诈弹”，一名黑衣少女在近邮轮码头闸口放置“诈弹”，警方调查后拘捕一名姓赖(18岁)少女，证实她是精神上无行为能力人士，怀疑是从附近店铺偷来的“炸弹型闹钟”，该少女因涉嫌盗窃及炸弹恐吓被捕。