（美里16日讯）“砂拉越的酒店业者协会可以通过法律挑战联邦征收旅游税，我很愿意与他们代表见面，并提供彼等充足宪法证据，挑战联邦政府根本没有权力向砂沙酒店业者征收旅游税。”

再纳阿查曼因今日接受记者访问时指出，关于旅游税法案的合法性，一定要回归根本的律法，人民有必要了解，旅游事项是在1995年才被列入联邦国会A885法令之中，而且是在没有知会砂拉越政府的情况下进行，这已是违宪的做法。

再纳阿查曼因是沙巴研究发展学院的研究兼智囊团成员，也是一名经济学兼研究砂沙建国历史的学者，同时为积极推动大马建国契约（MA63）醒觉运动非常活跃的社运份子。

“换言之，旅游法案一开始就已经是违宪，联邦政府没有权力向砂拉越和沙巴征收旅游税。我们的国家是一个法治国家，人民必须遵守法律，政府更应该遵守法律。

”

当记者询及副首相阿末扎希今日指出，他在周三已会见沙巴和砂拉越的首长，指旅游税课题告一段落，旅游税法案已经在国会通过，一切将会按照原定的7月1日在全国实行征收旅游税时，再纳阿查曼因表示，这个答案很简单，只需问问副首长阿末扎希一个问题，那就是：砂拉越或沙巴的首长可以代表全体砂拉越人意愿吗？只有州立法议会，才能让旅游税法案引援到砂拉越和沙巴实行。

“首长可以代表州议会决定吗？答案很明显，这是不能的，除非州立法议会通过。”

再纳续指出，虽然砂拉越已没有前首长丹斯裡阿迪南沙登为砂争取自治主权，但是，砂拉越人民还会在自治主权课题上向前迈进。

对于联邦旅游部长纳兹里指砂拉越国阵国会议员、联邦部长均未在国会、内阁反对消费税法案通过一事，

再纳阿查曼称：“国会议员不能代表砂拉越政府，他们只能在联邦政府里，代表个别国会选区。只有沙巴和砂拉越州议会可以代表该两个政府。”

再纳指出，联邦宪法第95(d)项清楚阐明沙巴和砂拉越不受国会权限通过对土地或地方政府的统一法律。在沙巴和砂拉越，地方政府是州事务不是联邦事务，所以，该两州有自己的部门管理地方政府。