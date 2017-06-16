（伦敦16日综合电）去年由英国广播公司投资拍摄的大型纪录片《行星地球2》播出后好评如潮，许多动物不为人知的一面令人看了大开眼界，而其中蛇群围攻鬣鳞蜥幼仔的一幕更是让不少观众看后大呼过瘾。但据英国媒体报道，这一幕竟然涉嫌造假。

这备受争议的一幕发生在太平洋加拉帕戈斯岛上。每年的六月份，鬣鳞蜥的幼仔都会准时出现，而这也是蛇群捕食的最佳时机。在纪录片中，蛇群对一只鬣鳞蜥幼仔展开围追堵截，场面十分惊悚。所幸这只鬣鳞蜥幼仔负隅顽抗，最终侥幸逃生。这精彩的一幕被英国电影学院奖评为2016年“观众必须观看的一个瞬间”。

然而，《行星地球2》的一名制片人伊丽莎白-怀特近日却在接受采访时指出，由于拍摄纪录片时，鬣鳞蜥幼仔和蛇群不太配合，因此播出的画面是由两个摄像机拍摄的镜头“缝合”在一起的，被蛇群围攻和最终逃生的也并非是同一只鬣鳞蜥幼仔。

BBC纪录片多次使用合成技术

但对于这种说法，英国广播公司予以否认。英国广播公司网站14日报道称，纪录片在拍摄时确实使用了两个摄像机，但这是为了呈现鬣鳞蜥幼仔和蛇群的不同视角，并不存在“缝合”一说。此外，纪录片确实只拍摄了一只鬣鳞蜥幼仔的逃生历程。

事实上，这已经不是英国广播公司第一次曝出纪录片涉嫌造假。

2015年，英国广播公司制作的纪录片《巴塔哥尼亚：地球的隐秘天堂》中一段智利南部“火山雷暴”的视频实为后期制作合成。对此，英国广播公司给出的说法是，火山雷暴确实存在，却难以一次拍摄成形。

2011年，在纪录片《冰冻星球》中，英国广播公司还合成了北极熊野外产崽的画面。这一视频后被披露是北极熊在德国动物园内分娩，配以野外背景。英国广播公司当时解释说，拍摄北极熊野外产崽“几乎不可能”。