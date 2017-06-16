（檳城16日讯）遭围殴至死的印裔少年纳文今日举殯，百名亲友在灵堂上高喊：「我们要公义！」，希望执法单位可为纳文伸张正义。

不堪18岁儿子纳文被霸凌至重伤死亡，纳文的母亲珊蒂在灵堂崩溃痛泣：「寧愿死的是我！」

她在儿子的棺木旁痛哭，希望自己可以代替儿子受害。她悲伤地说，不希望再看到有任何人因霸凌而受到伤害了。

（摄影: 蔡开国）

纳文的丧礼是在峇都眼东福建联合公塚灵堂进行，並在下午2时举殯。超过500名亲戚、友人、政党代表及公眾前来送纳文最后一程，將其灵堂周围的道路挤得水泄不通。

檳州首长林冠英、第二副首长拉玛沙米、行政议员林峰城、彭文宝及佳日星、妇女、家庭与社会发展部长拿督斯里罗哈妮等，先后前往丧府，慰问家属。

在林冠英慰问家属期间，纳文的阿姨情绪激动指纳文还这么年轻，不应该遭到如此对待，希望首长可为他们討回公道。

她也促请有关当局採取行动，为他们伸张公义。

「让此事件成为最后一宗事件，如果当局无法採取行动，那么人民会做出审判。」

隨后，纳文的阿姨与周围的亲友纷纷疾呼：「我们要公义！」

（摄影: 蔡开国）

妇女、家庭与社会发展部长拿督斯里罗哈妮则说，该部將从开斋节后，在配合修改儿童保护法令的宣传活动上，纳入杜绝霸凌的元素。

「我们必须杜绝霸凌，也必须確保霸凌者被採取行动。对我来说，霸凌他人必须受到严惩，这不只是惩罚对方，也希望能起一定的警惕作用。」

她指尤其是这两个月来，我国发生越多越多宗霸凌案，这真的让人无法接受，毕竟我国是一个法制国家。

她认为，必须从小教导孩子互相尊重，不应霸凌他人，同时必须找出霸凌的原因，从根本上解决问题。

18岁印裔少年纳文6月9日在敦沙顿花园一汉堡档口前被掳走，期间被人殴打，其肛门被指曾遭棍状物体插入的痕跡，导致昏迷不醒，週四傍晚在医院去世。

警方採取行动，逮捕5名印青助查，包括两名分別只有16岁及17岁的在籍中学生。5人承认围殴纳文，但否认使用棍状物体插入纳文肛门。警方派员回到案发现场搜寻新证物，迄今未在案发现场发现任何被指插入受害者肛门的硬物。