获朝鲜释放回国的22岁美国大学生瓦姆比尔（Otto Warmbier），负责治疗他的俄亥俄州医疗团队指出，一直处於昏迷的他脑部严重受创，原因不明。

根据《CNN》报导，瓦姆比尔的大脑各处都有大量脑组织坏死，但是医疗团队找不出原因。为瓦姆比尔进行治疗的坎特医生说：「瓦姆比尔脑部受到严重创伤，虽然可以自行呼吸，不理解语言，对语言指令没有反应，对周围环境也没有意识,处在「无反应觉醒」（unresponsive wakefulness）的状態。他没说过话，也没有任何有意义的身体活动或行为。」

瓦姆比尔去年1月在朝鲜旅游期间，因从当地酒店偷走政治海报而被逮捕，被判劳改15年，服刑17个月后获释。他自去年3月陷於昏迷状態。朝鲜当局解释称，他因感染肉毒桿菌及服食一粒安眠药以致昏迷，但瓦姆比尔的父亲不相信，美国医生亦找不到他曾肉毒中毒的证据。

坎特和他的同事说，他们没有可证实的信息显示瓦姆比尔在离开朝鲜前到底发生了甚么事。鑑於瓦姆比尔的年纪，他的脑部严重受伤可能是因为心肺停顿，导致血液停止供应到脑部。

坎特补充说，医生收到朝鲜医生在日期最早为去年4月的磁力共振扫描副本，对扫描的分析显示，瓦姆比尔脑部的伤势可能在几个星期前造成。美方的扫描未发现瓦姆比尔的胸、腹或头部有曾被殴打致骨折迹象。

瓦姆比尔的父亲表示，对於儿子的归来，「一方面终於放下心，因为他能回到爱他的人身边；一方面感到气愤，因为他被朝鲜残忍地对待这么长的时间」。他也谴责欧巴马政府当时没有作为，他曾和妻子多次拜访华盛顿，和政府高级官员见面，但欧巴马政府却告诉他们不要惹怒朝鲜。