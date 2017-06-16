英国伦敦「格兰菲塔」(Grenfell Tower) 大楼周三凌晨发生大火，目前確定的死亡人数为17人，但预计死亡人数还会大幅上升，而引起这场可怕火灾的原因竟是4楼16號房内的一台坏冰箱爆炸所导致，让该单位的住客非常自责，无法承受这个恐怖的结果。

据《每日邮报》报导，4楼16號房內的44岁住客科贝德（Behailu Kebede）是一名计程车司机，他在事发当天的凌晨12点多，发现住家的冰箱起火后，就立即通知住在同一层的邻居。住在他隔壁14號房的玛丽安（Maryann Adam）指出，凌晨12点50分左右她正在睡觉，却被科贝德的拍门声惊醒，由於门是敞开的，因​​此她能看到科贝德住家的厨房著火，但是火势很小，也没有火警。

这场大火蔓延得非常快，在15分钟內就吞噬整栋大楼，顺利逃生的科贝德对此感到非常惊慌也非常难过，他的朋友莫黎德（Eshete Meried）表示，科贝德当时曾设法警告大楼住户，只是一切发生得太快，措手不及，对於这场灾难感到非常难过和自责，这场灾难夺取了很多人的性命，「他无法承受」。

科贝德在接受采访时表示，他目睹了整场地狱般的火灾现场，感到非常难过和烦乱。据悉，他目前正借宿在朋友家，也已主动接受警方的调查。而他一位朋友则爆料说，警方曾叫科贝德不要说出大火源自他家厨房，但这位朋友却支持科贝德说出真相，因为这不是他的错。