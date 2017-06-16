（伦敦16日讯）英国伦敦格伦费尔大楼冲天大火焚烧逾24小时终在週四凌晨受控，可是民间怒火才刚点燃，要求追查人祸之声不绝。火灾造成至少17人丧生，《太阳报》报导有65人仍然失踪，凶多吉少。伦敦市长萨迪克汗到现场视察时遭民眾詰问，几乎难以招架。

外电报导，英国警方表示，一些罹难者的遗体无法辨识，要查明身份可能需时数月，而且恐怕无法查出每个人的身份。由于火势延烧超过36小时，警方也认为，不太可能再找到任何生还者。

警方已展开刑事调查，首相特丽莎梅亦宣佈成立独立公眾调查。

萨迪克汗週四到场查看时，遭300多名市民包围和质问，有一名男孩问：「有多少孩子死亡？你要怎么处理此事？」

萨迪克汗力图避免紧张气氛升高，他说：「可以看到大家都为这个社区感到气愤，这是情有可原的。」

由于包围他的民眾不断叫骂及说脏话，他的声线几被盖过，难以清晰听到。一名男子更將手中水瓶丟向萨迪克汗，而扔水瓶的男子其后遭警方拘捕。

在当天，首相特丽莎梅和工党党魁科尔宾也到现场视察，但二人做法悬殊，再惹议论。特丽莎梅远离传媒，记者只能用长镜拍摄她与紧急服务部门高层谈话，她亦未有跟居民会面，惹来炮轰；科尔宾则到临时收容居民的教堂，与在场义工和受灾居民聊天，尽显亲民。

他重申要求调查事故，促当局派高官到下议院接受紧急质询。有居民答道：「这个社区需要你。」肯辛顿区一直是保守党票仓，上周大选落入工党之手。