（芙蓉16日讯）眼睁睁看著祖传海鲜楼被夷为平地，东主为保护海鲜楼激动以火水淋身，打算自焚，再以玻璃瓶击头，惟仍然保卫不了，令东主泪洒医院。

为保护海鲜楼，东主在过去一年里，通过法律途径捍卫失败后，加上叔叔在关丹遇车祸身亡，因办理身后事而逾期一周作出上诉，上诉时也呈交相关证明文件，但雪州政府却直接不接受上诉。

詎料，週四早上10时却不近人情，没有在发出正式通知信之下，將海鲜楼铲为平地。

丹绒士拔海鲜楼东主李俊祥今早在芙蓉私人医院向媒体声称，他希望欧阳捍华能够清楚交代3个事项，即（一）是否会履行当初的承诺，那2片地到底在那里？是否曾承诺过？

他说，（二）出示2片地的合法文件，同时，出示拆除海鲜楼的通知书等；（三）拆除海鲜楼的目的是什么？”

土地局出动神手，將2间海鲜餐馆夷为平地。

李俊祥说，当地州议员是民选议员，但在事情发生的时候却落跑，一直找不到踪影及不闻不问。

「若民选出来的州议员都无法协助人民捍卫权益，那还有谁能够呢？」

他激动的表示，父亲于去年10月份因收到拆除的通知信时不幸中风，这一年来，为保住公公留下来的祖爷，他们也花费了15万令吉的律师费及庭费，最终还是失败。

他希望提出的三项要求，欧阳捍华能够给予回应。

无论如何，李俊祥是于昨午4时前来芙蓉私人医院进行检验，目前情况良好，仍在等待检验报告。（411）

瓜冷县议会去年9月发信通知餐馆业者，列明州政府提供的搬迁条件，通知信副本也转寄给雪州行政议员欧阳捍华、丹绒士拔州议员哈芝莫哈末哈斯林、县土地局、水利灌溉局工程师、县议员黄锦伦。

並非第一次没通知下拆除

李俊祥表示，这已是第二回，在没有接到任何通知信下，海鲜楼遭拆除。

他指出，第一次接到朋友通知拆除行动，是於今年6月1日凌晨12时至3时，这是非常不合情理的，较后，因受阻下而没有遭拆除。

「而这一次，却再度秘密行事，没有受过任何拆除通知信函外，还是通过朋友通知下，看到保密的拆除信函，而快速飞奔到海鲜楼，当时已见官员抵达。」

他表示，事后，许多人在网络上抨击及污蔑海鲜楼，令他们看到都感到非常心酸。

李俊祥小姑李丽欣（39岁）则说，自于6月1日称要拆除海鲜楼时，家人在这段时间受尽煎熬，每天过著提心吊胆的日子。

她在记者会时激动声明，她是政治系出身，但並没有加入任何的政党，不是行动党也不是马华，但当初她是把票投给反对党，而且非常崇拜林吉祥。

「没有料到今日不单没有获得行动党当地州议员帮忙，反而被污蔑我是马华的。」

马华雪州秘书拿督黄祚信吁请欧阳捍华关心东主，並且凝出解决方案。他指出，身为人民代议士兼行政议员的欧阳捍华，对事件完全不闻不问，拆除时也没有现身。

他说，虽然马华目前在雪州是属於反对党身份，即便事主是支持行动党，但马华仍然不会袖手旁观，给予事主帮忙。

无论如何，黄祚信希望欧阳捍华能够透明度的去交代事件。