（本报诗巫15日讯）人联党和Twinswood有限公司争夺诗巫甘榜拿督三单位商业店产权一案今日在此间高等法庭续审，逾百名人联党党员及支持者今早在诗巫支部集合，为今日出庭供证的证人打气。

诉方今日传召6名证人出庭供证，包括已故丹斯里黄顺开医生的律师温委达、已故丹斯里黄顺开医生的夫人潘斯里拿督杨守勤医生、国家档案局砂拉越分局局长Roseline Mapong Sabai、人联党党中央前任秘书沈庆辉、Twinswood有限公司秘书刘恭勇及人联党巴旺阿山支部主席刘会耀律师。

此案下一次审讯日期订于8月24日至25日。诉方为人联党主席拿督沈桂贤、秘书拿督陈超耀及财政陈冠勳。

诉方于2015年6月4日以电子注册方式入禀诗巫高庭，但因为诉状书是送到人联党党所，并由人联党职员代收，以致答辩方未接到法庭文件而不知情之下缺庭，高庭法官在同年8月24日开庭时单方面谕令Twinswood有限公司股东，把诗巫甘榜拿督三间店屋的党产，交给诉方即砂拉越人民联合党。

Twinswood有限公司惊觉有此判决后，向诗巫高庭申请撤消判决。不过，答辩方在申请过程中，出现技术性问题而被法庭驳回。答辩方再转向联邦上诉庭提出上诉，结果获三司接纳，一致谕令案件必须返回诗巫高等法庭听审。

重审后，案件于今年7月6日在诗巫高庭开审，由来自古晋的司法专员Dean Wayne Daly负责审理。诉方人联党代表律师有施保兴、Andin Linton Albert、许如益及江慧玲。答辩方的代表律师包括罗君华和郑志伦。

杨守勤医生透露，她在今年6月份到中国上海的第二天，不慎跌倒而伤及右脚踝，因此造成行动有些不便。她今早在党员陪同下，坚持自行一步步走到位于二楼的高庭。当她抵达时，众人也因她的坚持而纷纷以热烈的掌声回应之。

她也指，日前也曾有党领袖致电询问她是否可以前来诗巫法庭供证，而她表示：“我是一名医生必须坚强，即使坐轮椅也要来供证。”

她受访时表示，针对有关事件，感到非常生气和伤心难过。过去他们是对人联党忠心的党领袖，一直效忠于党，如今却离开人联党，离开了就等于放弃权益。