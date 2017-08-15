（吉隆坡15日讯）第29届吉隆坡东运会首金將於週三诞生！大马冀望通过藤球围圈数或射箭复合弓中夺金，为衝击全场总冠军奠基。

按照赛程，週三將產生4枚金牌，分別为藤球围圈数男子（2金）以及射箭复合弓男女各1金。以时间来看，藤球將產生东运会的首金（週三中午）。

由於大马藤球总会迄今拒绝向外透露出征围圈数男子的参赛名单，因此，潜在的首金成员目前仍然是个谜团，报名参加围圈数男子的人选有16人。

东南亚藤球强国缅甸和泰国均没有报名参加围圈数男子第3组，仅参加围圈数男子第2组，意味著在蒂蒂旺沙体育馆的首金得主將是菲律宾、汶莱或大马其中一国的选手。

如果大马无法在中午之前通过藤球拿到东运会首金，下午於吉隆坡体育城举行的男女复合弓將提供第二次机会，东道主押宝在李健立和法汀-诺法蒂哈身上。

26岁的女神射手法汀是上届赛会的3金得主，分別在女子个人、女团和混合团体登顶；而大马复合弓队在上届的5个项目中拿到4金1银1铜，成为这复合弓项目霸主。

大马复合弓队有8名成员，分別为李健立、法汀、坎贝斯瓦兰、祖瓦伊迪、祖法利-鲁斯兰、诺丽扎、努鲁莎兹拉和莎莉塔。他们的主要对手是印尼和缅甸。

本届赛会的射箭项目有10金供角逐，5金来自反曲弓男子、女子、男团、女团和混合团体；另5金来自复合弓的男子、女子、男团、女团和混合团体。

大马反曲弓队成员有哈兹奇、凯鲁-安努亚、扎里夫、阿克玛、骆欣慧（译名）、诺阿菲莎、诺-阿丽雅和努拉玛丽亚；他们的主要对手是印尼和泰国。

两年前在新加坡赛会，大马射箭队（复合弓和反曲弓）以5金3银2铜成为全场总冠军，创下队史歷届最佳战绩。

在本届赛会中，大马射箭总会为复合弓设下3金目標，反曲弓为1金目標。领队山苏丁认为，这个目標很实际，但也不排除选手额外捎来「金」喜的可能性。

除了週三的藤球和射箭（复合弓）4金之外，还將会有10枚金牌在本週末的开幕礼之前「寻找主人」——分別为公开水域（2金）、韵律泳（3金）、藤球（2球）和射箭复合弓（3金）。