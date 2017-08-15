（莎阿南15日讯）大马22岁以下国家足球队（简称幼虎），週一在在吉隆坡东运会男足A组首战以2比1险胜汶莱，主帅拿督王金瑞笑不起来。

肩负著主场冲金重任的王金瑞坦承，麾下弟子浪费了太多的进球机会，原本应可进更多进球拿下这场胜利。

他说，这是第一场比赛，汶莱踢得很出色，让大马受到了考验，但最重要还是最终拿下胜利3分。

「我们的球员在早早进球后就『睡』著了；汶莱球员『泊大巴』铁桶反击战术，让我们踢得很辛苦。庆幸我们及时醒来，確保胜利到手。」

大马將於週三在同一个赛场（莎阿南球场）面对首战吞上届亚军缅甸2蛋的新加坡。幼虎必须至少保持不败，才能在小组收官战与缅甸展开盟主战。

若幼虎週三不敌新加坡，末战硬碰缅甸之役將成为生死战，即使胜利也得看新加坡脸色。若大马连平新加坡和缅甸，则將以副盟主身份晋级半决赛，前路凶险。

王金瑞同时警惕弟子，次轮面对新加坡时，锋线必须保持锐利，再也不能犯下「得势不得分」的毛病，否则隨时会受到惩罚。

青年及体育部长凯里认为，「3分始终是3分，大马毕竟还是旗开得胜了。幼虎创造够多的门前机会，只欠临门一脚。我认为，隨著比赛深入，他们会变得更好。」

幼虎週一在莎阿南体育场展开爭金征程，开场仅4分钟，就由前锋沙法威-拉锡先拔头筹；但第12分钟，汶莱捉住防线漏洞，由哈迪-祖凯里单刀破门扳成1比1。

战至第60分钟，沙法威开出角球，中卫亚当-诺阿兹林冲顶破门，幼虎以2比1艰辛拿到3分；沙法威传射建功成为首仗大功臣。

早前在士拉央体育场进行的另一场同组比赛，上届亚军缅甸凭著射脚昂杜在上下半场各入1球，以2比0击败新加坡，打响头炮。