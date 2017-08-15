（台北15日讯）全台湾周二下午4时52分发生大停电，包括台北市、新北市、南投县、台南市、嘉义县、苗栗县、台中市等地都传出停电。原因是中油6部机组天燃气电动阀误关2分钟。

台湾中央社报导，台电公司表示，下午4时51分，桃园大潭电厂6部机组跳脱，因供电容量减少约400万瓦，电力系统频率瞬间降低，因而自动启动低频电驛的安全保护措施，造成全台多处停电。

台湾经济部长李世光晚上召开记者会，率中油公司、台电公司、能源局等相关单位一级主管，向全台民眾道歉。

台北市、新北市和台中市的消防局均接获多起电梯受困案，但未有民眾伤亡状况发生。

台北101大楼部分楼层停电，位於台北101大楼的台湾证券交易所也一度跳电。

此外，部分医院也受波及。台北医学大学附设医院下午4时50分左右跳电，紧急供电系统即时启动，医疗服务及门诊未受影响。台安医院表示，下午5时左右突然跳电，但隨即启动紧急发电机，看诊及手术房都未受影响。

台北荣总表示，院內没有停电，门诊、开刀一切正常，但宿舍及研究室停电，大楼启用备用发电设备。台北市联合医院林森中医昆明院区门诊中心也发生断电，紧急启动备用发电，医疗作业不受影响；市联医松德院区同样有断电情形，其它院区供电正常。

而根据台北市政府交通局发佈的新闻资料，多个地区停电导致红绿灯不亮，警方立即派员前往疏导。

另据中华邮政公司通报，全台有96间邮局停电，提款机（ATM）无法使用。

台铁方面则表示，冬山站不明原因全站停电，由紧急发电机供电，不影响行车；嘉义到林凤营间台电供电系统无电，该区间各站改用发电机发电，也未影响行车。