（布城15日讯 ）首相拿督斯里纳吉指出，透过成立电子签证区域中心（eVCOMM），预计將惠及逾亿名散居在世界各地、已享有电子签证优惠的国家的子民。

他表示，政府在2017年的旅游人次目標为3200万，预计会为我国带来逾1180亿令吉的收益，因此政府將继续关注在加强旅游设施和宣传。

而电子签证（eVISA）就是其中一项吸引外国旅游的措施，纳吉称，目前共有10个国家享有我国的电子签证服务，包括中国、印度、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、巴基斯坦、孟加拉、不丹、塞尔维亚和黑山（Montenegro）。

他说，移民局推行的新策略，即成立电子签证区域中心也能吸引更多国际游客，而此措施將间接打开及发掘新机会和拓展市场。

他解释，预计將有逾亿名来自以上10国的游客，可以通过设立在6个大陆中的20个国家的电子签证区域中心取得电子签证。

他宣佈，除了现有的18个电子签证区域中心之外，在今年杪还会有2个电子签证区域中心正式启用，分別坐落在巴西利亚和莫斯科。

他今天在布城移民局为电子签证区域中心主持开幕礼时，如是说。出席者包括副首相拿督斯里阿末扎希和移民局总监拿督慕斯达法。

纳吉表示，电子签证可有效地推动我国经济成长，尤其自电子签证服务推行以来，国內旅游领域成长迅速。

他说，此措施將我国作为一个旅游、教育、健康旅游和医疗旅游的中心。

「因此，在拜访中国印度期间，我接受了让两国人民更轻易出入境我国的建议，即推行电子旅行信息登记（eNTRI）和电子签证。」

他指出，在2016年3月至2017年4月期间，透过电子签证和电子旅行信息登记入境我国的中国游客，分別增加了28万4606人和32万3173人。

「同时，申请签证的印度公民也从2016年3月的3万6442人，增至2017年4月的6万9635人，即增加了91.1%。」

慕斯达法补充，?2017年8月1日开始，原本仅供旅客使用的电子签证计划也將接受外籍人士和国际学生进行申请。

他强调，儘管外国游客可能轻易的入境我国，然而移民局不会鬆懈，將坚持捍卫我国主权和安全。