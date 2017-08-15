（吉隆坡15日讯 ） 前首相敦马哈迪强调，儘管「毫无隱瞒2.0」论坛发生骚乱，但他不会因而感到害怕或受挫，更是直指骚乱是由首相拿督斯里纳吉的支持者所引发。

马哈迪也是土著团结党主席，他在土著团结党及马哈迪面子书专页上所上传的访问视频中，回应上週日发生在论坛现场的骚乱事件。

他说，他会一如往常的发表本身的意见，若这个国家的人都害怕说出真相而包庇罪恶，社会將毁於一旦。

「我很坦白，我说的都是我所想的，我不理会其他人的反应，我们必须说出真相，不然这个社会將被罪恶所笼罩。」

他猜测，在论坛现场引起骚乱的人，有可能是纳吉或政府的支持者。

「我们知道，对反对党及我参与的活动感到不满的，是纳吉的支持者，不清楚他们是不是巫统党员，但他们看似是要通过终结我们的论坛来拯救纳吉，这些人是政府的支持者，有这种可能。」

「我感到难过，製造骚乱不是我们的文化，这种事情很少发生……我担心这种方式会被利用来製造更大的事端。」

他也指出，「若纳吉输掉，他想颁布紧急状態，只要国內发生骚乱，就可进入紧急状態，国会將被搁置，法律也被忽视，我担心这是一个预兆，未来可能会使用这种暴力的手法，我希望不会发生。」

询及他会不会因为这次事件而方面脚步甚至不再出席这类论坛，马哈迪强调，他不会对此感到害怕或受挫，而他也呼吁有意要推翻纳吉者，勇于说出真相。