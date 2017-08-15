（檳城15日讯） 民主行动党国会领袖林吉祥推算，来届大选时，如果10%的马来人和5%的非马来人將选票从国阵转投给希盟（前译希联），就足以让希盟贏得霹雳、森美兰和柔佛，及维持檳城和雪兰莪的州政权。

他推算，在此情况下，希盟可在霹雳贏得39席（66%）、森美兰19席（53%）、柔佛36席（65%）、檳城37席（93%）及雪兰莪50席（89%）。

林吉祥今日在记者会上指出，他上週以10和5方程式（10%马来人和5%非马来人从国阵转投）预测，希盟可在大马人民海啸的助力下，在大马半岛贏得113个国会议席的可能性。

他认为，在马来西亚人民海啸的情况下，伊斯兰党只剩下10%的马来选票和微不足道的非马来人选票。即使伊党扮演搅局的角色，希盟不仅可贏得大马半岛大部分国会席位，也將贏得霹雳、森美兰和柔佛州政府的政权。

「除此之外，（希盟）还会以比2013年全国大选更多的大多数票维持檳城和雪兰莪的政权。」

他说，如果希盟可统领大马半岛最具经济活力州属的政府，並且成立联邦政府，將为国家真正的经济和政治转型铺路。

「过去8年，檳城和雪兰莪的州政府领先在各级实行改革，表明善政在实践中的意义。再加上至少3个州政府，其他州属的选民不久就会看到希盟政府与国阵政府的明显差异。」