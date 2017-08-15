评论: 林志权

网络霸凌或也可称之为网络暴力，是指一种在网络上利用言语攻击或其他方式霸凌其他网民的行为。而我国人民其实对于网络霸凌等事件並不陌生，特別是在社交媒体上，每当有爭议事件发生时，网民都会爭相的去留言评论事件中所涉及的人物。

留言发表意见倒还好，但更甚者会去人肉搜索涉及者的身份、工作和家庭成员背景等，这些过分的行为明显已经严重侵犯了个人隱私权，在事情尚未获得进一步证实之前，网民却早已化身成了正义魔人和法官，並肆意在网络世界中发表不负责任的留言和攻击，以发泄他们不满的情绪。

在网络世界日益发达的今天，消息的流传也变得越来越快，进而导致网络霸凌的增长，网络霸凌者由于可很快的集结到其他拥有相同意见的人，因而可持续的对受害者进行连番的语言攻击，並借此製造更大的舆论来施压受害者。

年轻人成最大受害者

当然网络霸凌不只发生在一般普通人身上，公眾人物如知名艺人和政治人物等，更是每天必须要面对著不同程度的网络霸凌，如言语侮辱，杯葛甚至照片被修图恶搞等，都反映出了国內部分网民的不成熟和幼稚。

最近一个例子就是纳莎集团副执行主席法利纳斯慕向成功集团创办人丹斯里陈志远的女儿陈雪玲求婚成功的新闻被报导后，本应该是一桩喜事，但他们却无辜的被网民扯上了宗教议题，而这一大群网络酸民对于当事人的诅咒，唾骂等，更是让人们见识到了网络霸凌的可怕。

而年轻人作为网络的最大使用群，自然也成为了网络霸凌的最大受害者，就在今年的五月初，檳城就发生了一起拉曼学院生因承受不住网络霸凌的压力而坠楼自杀的案件，死者相信是因为不堪学院內匿名帖文的面书「TARUC Confessions-Penang」张贴的数篇匿名者的攻击文章，在备受压力之下选择了结自己的生命。

往往没得到澄清机会

其实类似匿名贴文的面书或称为匿名的自白面书「Confession」，近年来逐渐受到了年轻人的欢迎，几乎国內各大专院校都有属于自己的匿名贴文面书，而这股风潮也开始吹到了国內的部分中学。原本这类型的面书只是让学生在匿名的情况下，发表意见或释放情绪，本应该是无伤大雅的。

但隨著这类匿名面书被滥用来对其他人进行人身攻击，辱骂甚至是誹谤等，就使得网络霸凌的情况变得更严重，这令任何人都可能在瞬间成为了霸凌的受害者。有別于一般网络霸凌，这类匿名文章让霸凌者更可肆无忌惮的公开攻击任何他所討厌的人，受害者往往因为没有得到澄清的机会，而承受著更多的压力和伤害。

网络霸凌是一把无形的剑，它把文字转换成为可以用来伤人的利器，而不同于肉体上的伤害，被网络霸凌者往往在被攻击后心灵受到严重的创伤，进而演变成了忧鬱症，使得其在精神上必须要承受更大的折磨。

文字本应该是一件很美丽的艺术品，它的出现继承著无数先人们的智慧，但这美丽的另一面也隱藏著锋利的剑刃，当霸凌者选择挥起这把双刃剑来伤害其他人时，是否也会看到这把利剑对于自己人格的损害呢？