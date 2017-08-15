评论: 郭碧融

九寨沟发生地震导致死伤惨重，更使许多著名景点毁于一旦，恐怕难以恢復原本的面貌。在铺天盖地的新闻报导中，其中一则新闻引起我的注意，那就是机器人只用了25秒的时间完成8段新闻，內容涵盖时间、震级、人口、天气等。

若以突发性新闻的处理手法而言，这些信息已经符合快报的需求，也满足现代人要求第一时间掌握最新消息的阅报习惯。这也就引发了一个令人省思的问题，到底我们是否还需要新闻记者？

新闻报导的书写拥有既定的格式，所以只要拥有相关方程式，机器人写稿並不是令人匪夷所思的事情。但是，作为一名新闻工作者，我们要呈献给受眾的內容莫非只限于「机械式」的报导？

坦白说，若有人的愿望是想当一名「记者」，那他只需在中学毕业后就可投身报界，根本不用进入大专学府修读新闻系，因为经过一年的职场磨练，他就能掌握新闻书写的技巧。但是，新闻工作者不仅是记录者，反之必须扮演看门狗的角色，揭露隱藏在社会各个角落的弊端。

忽略求证程序

可悲的是，现实的环境却不容许新闻工作者发挥应有的职责，除了是法令、当权者、广告利益的约束与管制，更多时候是新闻工作者对本身的角色缺乏意识，同时將积极的新闻工作者视为异类。

一名报界的朋友曾经就食品安全的事项展开调查，化验报告出炉后证实有关食品的某些成分超標，不符合卫生部设下的安全標准。结果，报导出街后即遭贩卖者谩骂，甚至扬言烧报纸。可悲的是同行还落井下石，嘲讽朋友服务的报章已经成为食品化验中心。

在现有的僵化作业中，新闻工作者必须赶上截稿时间，以致忽略了严谨的求证程序，久而久之，难免沦为有闻必录者，按照新闻稿或政治人物发表的谈话来写报导，纵然是谎言或是错误的信息也可能照单全收，而这已经违背了客观的报导精神。

新闻工作者必须亲临现场进行访问，也应该在涉及指责性的言论中取得相关文件的支持，当然这都有赖于新闻工作者的求真精神，让新闻不只是公式化的文章，而是具有故事，让读者感受其影响力的报导。

在科技日益发展的时代里，很多工作都能依赖机器完成，倘若新闻工作者只是依据表象来写报导，不去挖掘新闻背后的新闻，那有朝一日被机器淘汰也非出奇的现象！