评论: 杨善勇

甲市区国会议员沈同钦、鲁容州议员吴良山、峇章州议员林敬贤及葛西浪州议员陈仲祥2017年2月决意一起退党，不论对党，对政局，对两线制，都是一桩极为不幸之事。

党內党外，认识他们多年的战友、拥躉、同道，听闻此事，因此皆为之震惊不已。据悉前秘书长郭金福前不久的61岁生日会，也曾经提起，深表关切之余，声声惋惜之。

犹为不解，党之高层乃至地方的议员，非但不顾出生入死的旧情，甚至公开羞辱他们。枝枝节节纠结不清，恩恩怨怨，逐一浮现；拖棚歹戏，这一下子，越是不好收拾。

磨蹭拖沓，倏忽大半年过去了。一方面，沈吴林陈继续服务选民，继续贏得大家的敬重；另一方面，今之时局，说实在话，確是不同往日。华社上下的政治热情，可是今非昔比了。

纵然那样，郭金福先生的灵堂之上，受询此事，民主行动党国会领袖林吉祥虽然期待当年三剑客之一的沈先生，连同吴林陈和182名同志归队，唯附带了「向党认错」的条件。

但是，既然主张回来，浅见以为，理当既往不咎，怎么还要如此这般，多此一举？若是这样，在位当权的领袖，是不是也准备为他们当初的失言，向沈吴林陈四君子道歉呢？

仅此一问，自可体会，这绝不是大格局之行，也处处违背了郭金福先生的作风和心愿：（Kerk）stressed repeatedly to me that our party and principles canonly be strengthened when our opponentsbecome our friend and ally.

细读秘书长林冠英的悼文，大家必然要对此言此景动情：本党之壮大，原则之扎根，在于化干戈为玉帛，感化对手，转为同一阵线的友朋。对待自己友嘛，自然也当这样，何必计较？