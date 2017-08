评论: 杨善勇

甲市区国会议员沈同钦、鲁容州议员吴良山、峇章州议员林敬贤及葛西浪州议员陈仲祥2017年2月决意一起退党,不论对党,对政局,对两线制,都是一桩极为不幸之事。

党內党外,认识他们多年的战友、拥躉、同道,听闻此事,因此皆为之震惊不已。据悉前秘书长郭金福前不久的61岁生日会,也曾经提起,深表关切之余,声声惋惜之。

犹为不解,党之高层乃至地方的议员,非但不顾出生入死的旧情,甚至公开羞辱他们。枝枝节节纠结不清,恩恩怨怨,逐一浮现;拖棚歹戏,这一下子,越是不好收拾。

磨蹭拖沓,倏忽大半年过去了。一方面,沈吴林陈继续服务选民,继续贏得大家的敬重;另一方面,今之时局,说实在话,確是不同往日。华社上下的政治热情,可是今非昔比了。

纵然那样,郭金福先生的灵堂之上,受询此事,民主行动党国会领袖林吉祥虽然期待当年三剑客之一的沈先生,连同吴林陈和182名同志归队,唯附带了「向党认错」的条件。

但是,既然主张回来,浅见以为,理当既往不咎,怎么还要如此这般,多此一举?若是这样,在位当权的领袖,是不是也准备为他们当初的失言,向沈吴林陈四君子道歉呢?

仅此一问,自可体会,这绝不是大格局之行,也处处违背了郭金福先生的作风和心愿:(Kerk)stressed repeatedly to me that our party and principles canonly be strengthened when our opponentsbecome our friend and ally.

细读秘书长林冠英的悼文,大家必然要对此言此景动情:本党之壮大,原则之扎根,在于化干戈为玉帛,感化对手,转为同一阵线的友朋。对待自己友嘛,自然也当这样,何必计较?