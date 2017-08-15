(本报加帛15日讯)一艘航往加帛的快艇今午撞及沉浸水中的木桐后抛锚，同时致船仓也进水，约百名乘客惊慌逃生，有者甚至破窗而出，庆幸乘客皆无恙。

这艘于今午1时45分，由诗巫开往加帛巿镇的快艇，实在下午5时10分左右，在加帛下游某伐木营附近河域撞上一条沉浸水中的木桐，以致快艇的镙旋桨损坏同时引擎也发生故障而抛锚，随后顺势冲向岸边。

据说，事故发生后，船身破裂以致船仓进水，所幸的是，由于现代快艇的设计已改善，船体分开多段焊接，因此只有其中一段进水，没有影响到其他部位，因此不容易因为进水而迅速沉没。

该艘快艇今日载满乘客，包括由桑镇到加帛的乘客约有百人，面对这突如其来的事故，乘客们皆饱受虚惊，不少竞相挤向快艇的出口，一度引起船身向一边倾斜，有者甚至击破船窗，试图爬窗逃生。

据一名乘客指出，当快艇抵达事发地点时，突然发出一声巨响，接着船身出现一阵摇晃，当时可感觉到引擎断断续续的启动，靠向岸边的丛林后即告抛锚。

他说，事发时与妻小都在船内，惊慌中爬窗而出，再逃上岸边的丛林，在等待其他船只接载之前，还需越过森林及一座山，前往一条乡区道路，叫车回到加帛巿区。

搭客挤向船头导致倾斜

该艘快艇原本于下午5时之前抵达加帛巿镇码头，由于今日水位高涨及河水湍急，结果5时10分才抵达有关事发地点，许多乘客的亲友早已在码头等待。然而，至到傍晚6时许才，尚留在现场的乘客才由另一艘快艇将载返加帛；至于大部份乘客，则都乘车或乘坐长舟自行离开返家，接载的快艇只载了约30人及有关货物。

另一名乘客指出，事发后，许多乘客因为看到船仓进水，大家都非常害怕，许多人穿上救生衣，并挤向船头部位的出口，以致船身失去平衡，一度斜向一边，惊险万分，而他与家人也是逃到岸边后，再越过森林和山坡才乘车返回巿区。

另外，有乘客怀疑该快艇撞及岸边被河水淹没的码头而肇祸。不过，有关的快艇业主表示，只是不慎撞上浸泡在水中的木桐，导致镙旋桨损坏，不能启动，其中一段的船体也可能有破裂，以致船舱进水。

事发后，该艘快艇因为抛锚而动弹不得，只能停靠在事发地点的岸边。